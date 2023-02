Náročnou rekonstrukci opery si kompletně vzali za své nadšenci a organizátoři Hudebního festivalu Znojmo. „Jde o nesmírně náročnou skladbu, která byla v historii opomíjená mimo jiné kvůli vysokým nárokům na pěvce. My jsme po téměř tříletých přípravách a castingu docílili úžasného mezinárodního obsazení. Dílo je i pro dnešní dobu náročné kvůli třem kontratenorovým rolím, čili mužským partům o rozsahu altu až sopránu,“ přiblížil Jiří Ludvík, prezident znojemského festivalu a hlavní z autorů rekonstrukce opery.

Obnovená česká premiéra opery zazní na slavnostním koncertu k 300. výročí pražské korunovace ve Španělském sále Pražského hradu ve středu osmého února. Lidé si ji vychutnají v podání barokního orchestru Czech Ensemble Baroque pod taktovkou Romana Válka.

Soubor je špičkou ve stylové interpretaci na dobové nástroje. „Vzhledem k náročnosti na hudbu i pěvecké výkony nechápu, jak tehdejší umělci takový výkon zvládli. Je to fantastická muzika, která se ale velmi těžce zpívá. I dnes jsou interpreti, jenž jsou schopni party zazpívat, vzácnou výjimkou,“ dodal Ludvík.

Tomu odpovídá i hvězdné obsazení hlavních rolí. Jedné z nich se ujal sólista Metropolitní opery Adam Plachetka, další německý kontratenorista Andreas Scholl, světová operní pěvkyně Dagmar Šašková, Krystian Adam a další. „Od premiéry ve Znojmě se tato opera už nikdy nehrála, jen v archivech se objevila jedna studiová nahrávka z posledních asi dvaceti let. Zapsané jsou ale původní partitury, takže opera zazní v původním podání. Do Znojma se v létě těšíme,“ pozval na obnovenou premiéru na místo činu do Znojma Adam Plachetka.

Organizátoři nezopakují jen jedinou věc a to vystoupení pod širým nebem. „Tehdy hráli pěvci i herci na vozech ve dvoře Louckého kláštera. Na to si netroufáme, obnovenou světovou premiéru ve Znojmě si účastníci užijí v tamní jízdárně,“ upřesnil Jiří Ludvík.

Vzkříšení unikátní opery považuje za splněný sen o němž si prý nechával zdát už před zhruba dvaceti lety při zrodu Hudebního festivalu. „Je to jediná opera napsaná pro Znojmo, významné dílo, které se řadí k nejtěžším v oboru. Byl bych šťastný kdyby ho přijali Znojmáci za své, protože je to vrací ke kořenům,“ dodal Jiří Ludvík.

Antonio Caldara (1670 – 1736):

Italský violoncellista a hudební skladatel.

Císařský vicekapelník na dvoře Karla VI.

Autor unikátní opery Harmonie planet (La concordia de’ pianeti), vytvořené ke korunovaci Karla VI. jako gratulační serenáda.

Světovou premiéru měla v roce 1723 na dvoře Louckého kláštera Znojmo, za účasti Karla VI. a jeho choti.

Od té doby se nikdy nehrála.

Českou premiéru bude mít 8. února ve Španělském sále Pražského hradu při vzpomínkových oslavách korunovace.

V létě pak při Znojemském hudebním festivalu.

Rekonstrukcí opery se zhostili tvůrcu Hudebního festivalu Znojmo v čele s Jiřím Ludvíkem.