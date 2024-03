Děti na Základní škole Ivančická v Moravském Krumlově získaly speciální celoroční venkovní učebnu Archimedes. Na jižní Moravě jsou zatím jen dvě, a to v Hodoníně a Hovoranech. na Znojemsku je první.

V Moravském Krumlově otevřeli venkovní ekologickou a inovativní učebnu. Na jižní Moravě je teprve třetí. | Foto: Eva Fruhwirtová

Archimedes přinese zcela nové možnosti. „Moravský Krumlov se zařadil do mezinárodní sítě inovativních učeben, které umožní školám a dalším vzdělávacím institucím nabízet moderní výuku přírodních věd ve venkovním prostředí,“ sdělil starosta města Tomáš Třetina.

Žáci si budou moci vybrat z digitální knihovny přírodovědecký projekt a ke spolupráci pozvat další školy. Následně se pak budou moci propojit a vzájemně porovnat své výsledky.

Po celém světě je připravena síť sto padesáti spolupracovníků, kteří žákům zprostředkují tematické online vstupy přímo z míst, kterých se výuka dotýká. „Když se budou učit o Egyptě, spojí se se spolupracovníkem, který bude přímo u pyramid v Egyptě. Mohou se přenést do jaderné elektrárny, do kokpitu v letadle, podívat se do New Yorku,“ popsal autor venkovní učebny Antonín Koplík ze společnosti EduVision.

Učebna na Ivančické je vyrobená z udržitelných materiálů – ze dřeva v kombinaci s patentovaným materiálem PackWall vyrobeným z recyklovaných obalů Tetra Pak. „Podle potřeby ji lze variabilně proměnit z klasické třídy na auditorium, letní kino či komunitní prostor. Vytápění a klimatizace umožňuje výuku po celý rok. Bioodpad se zpracovává ve speciálních kompostérech s kalifornskými žížalami,“ sdělila Eva Fruhwirtová, která má v Moravském Krumlově na starosti propagaci.

Školáci v Moravském Krumlově se dočkali také modernizace dvou tělocvičen. Oprava trvala pět měsíců, nyní je vše hotové a žáci je mohou využívat. „V tělocvičnách jsme opravili obložení, podlahy, podhledy a nábytek. Nový povrch je dřevěný a je odpružený. To samé i obložení,“ popsal místostarosta města Vojtěch Kocáb.

Modernizace tělocvičen vyšla na devět a půl milionu bez daně. Akci pomohly zaplatit peníze z evropských fondů. „V dotaci je zahrnutá venkovní učebna, tělocvičny a stavební úpravy šesti odborných tříd a šesti kabinetů včetně audiovizuální techniky, nábytku a výukových pomůcek do cvičné kuchyně, odborných učeben informatiky, učebny polytechniky a robotiky, jazykových učeben. Tyto práce ještě neskončily,“ poukázala Fruhwirtová.