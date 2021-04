Téměř na den přesně jako loni zasáhly i letos sady s meruňkami na jihu Moravy jarní mrazíky. Sadaři na Znojemsku již zapalovali parafínové svíce, aby kvetoucí stromy zachránili. Do sadů se chystají vyrazit i pěstitelé na Břeclavsku.

Sadaři na Znojemsku již zapalovali parafínové svíce, aby kvetoucí stromy zachránili. Do sadů se chystají vyrazit i pěstitelé na Břeclavsku. | Foto: Deník/Attila Racek

"Neztrácím optimismus a naději. Pokud nebude silně mrznout do poloviny května, tak věřím, že to ustojíme a nedopadneme tak jako loni. To jsme totiž nesklidili vůbec nic," připomněl sadař Jan Krejčiřík z Velkých Pavlovic na Břeclavsku.