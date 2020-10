„Znojmo mělo pořídit vybavení potřebné pro měření rychlosti. Vše bylo projednané, byli tu i policisté z kraje. Jenže ve veřejnoprávní smlouvě, kterou nám Znojmo poslalo, je pasáž, že budeme za toto měření platit deset tisíc korun měsíčně a také sankce, když od smlouvy odstoupíme. S tím naši zastupitelé nesouhlasí,“ uvedla starostka Kuchařovic Marcela Mašejová.

Jak dodala, Znojmu půjdou všechny peníze z vybraných pokut za příliš rychlou jízdu Kuchařovicemi. „Myslíme si, že to by mělo Znojmu stačit a ještě na tom vydělají. Proto s návrhem smlouvy v této podobě nesouhlasíme,“ dodala Mašejová s tím, že obvolala několik větších měst s dotazem, jak to dělají u nich. „Řekli mi, že podobné služby dělají zdarma. Teď navíc vedení Znojma už druhý měsíc na můj nesouhlasný dopis vůbec neodpovídá. Přitom jsem ho poslala všem znojemským radním,“ podotkla starostka.

Místostarosta Znojma Jakub Malačka Deníku řekl, že věci se mají poněkud jinak. „V první řadě nejde o deset tisíc korun, ale o pět. Už od počátku jsme navíc říkali, že výkon správy nemůžeme pro nikoho dělat zcela zdarma. Všechny obce, pro které něco podobného děláme, za služby platí. A je jedno, jestli jde o přestupkovou nebo sociální agendu,“ reagoval Malačka. Jak dodal, Znojmo je největší obcí s rozšířenou působností. „Máme na starosti sto jedenáct obcí,“ připomněl.

Místo hádek chtějí zklidnit dopravu

V Kuchařovicích návrh smlouvy podle Malačky patrně špatně pochopili. „Je v ní návrh, že my nakoupíme veškeré zařízení a zaplatíme instalaci. Půjde o majetek v hodnotě asi jeden a půl milionu korun. Ten pak začneme účetně odepisovat. Odpisy budou trvat zhruba pět let. Kuchařovičtí přitom smlouvu chtěli uzavřít právě na pět let. Původní návrh byl na dobu neurčitou. Proto jsem do smlouvy nechal napsat to, že v okamžiku, kdy by Kuchařovice vypověděly smlouvu a účetně by zmíněný majetek ještě nebyl odepsaný, zaplatili by padesát procent zůstatkové ceny. Kdyby si za rok vše rozmysleli, co bychom pak s tím majetkem dělali?“ naznačil místostarosta Znojma.

Obyvatele Kuchařovic otázky spojené s přípravou smlouvy příliš nezajímají. Důležité pro ně je, aby auta obcí projížděla rychlostí, jakou podle zákona mají. Především bydlící u silnice trpí smogem a otřesy od kamionů a dalších těžkých aut už roky. „Všichni bychom byli šťastní, kdyby se doprava zklidnila,“ konstatoval před časem například Richard Vala.

Veřej oprávní smlouvou mezi Znojmem a Kuchařovicemi se mají zabývat znojemští radní na svém pravidelném pondělním jednání.