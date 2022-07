Narodil se v Brně a protože mu tehdejší režim neumožňoval duchovní studium vyučil se v Ostravě důlním elektromechanikem. Teologii vystudoval poté dálkově. „Měl jsem úžasné, hluboce věřící rodiče. Jejich životní příklad byl velmi silný. Vše, co měli, drželi vždy v otevřených rukou tak, aby z toho měli užitek i druzí. Něco takového se vám silně vtiskne pod kůži,“ říká ke svému povolání Veselý.

Jako duchovní se s rodinou před lety přestěhoval do Znojma. Má za sebou službu v kuřimské věznici a před devíti lety začal vykonávat duchovně psychoterapeutickou činnost ve znojemské nemocnici. Od loňského října tam už pracuje na pozici nemocničního kaplana. „Moje práce spočívá v naslouchání a doprovázení. Pomáhám přinášet útěšnou naději nejen pacientům, rodinným příslušníkům či blízkým osobám, ale i zaměstnancům při překonávání obav a stresujících okolností. Pomáhám při řešení eticky náročných situací, právě tak i v procesu smíření a odpuštění. Snažím se přinášet naději,“ popisuje svou práci, která je spíše posláním.

Obavy a strach podle něj, zvlášť v době nemoci, patří k životu. „Velmi často se však i smějeme. Pacienti jsou vystaveni stresu způsobeného zdravotními problémy, situací, do které se dostali, či do které dostali druhé. Jsou v novém prostředí, leží v nové posteli a spí s cizími lidmi na pokoji a zažívají ztrátu soukromí. To vše jsou stresové faktory, které se podepisují na psychické odolnosti pacientů,“ přibližuje duchovní.

Během týdne navštíví všechna lůžková oddělení, přesně podle harmonogramu. Nejvíc ho zasahuje služba na odděleních dlouhodobě nemocných. „Tam si bytostně uvědomuji naši lidskou křehkost. Jakýkoliv požadavek na rozmluvu se mnou nebo žádost ošetřujícího personálu o psychoterapeutickou přímluvu má před harmonogramem ale vždy přednost,“ dodává Veselý.

Energii pro práci čerpá na horském kole či windsurfingu, v zimě na lyžích. „Mám však také pochopení a oporu pro svoji práci v manželce s níž mám čtyři děti. Vnímáme to jako velké požehnání,“ netají se Martin Veselý.