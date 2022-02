Část obyvatel se obává navýšení poplatků a daní. „Je to logická dedukce, kde jinde by město chtělo vzít na snížení deficitu rozpočtu? Možností moc není,“ reagoval znojemský sociolog a lídr politického hnutí Znojmáci, Pavel Kovařík.

Jemu a členům uskupení se nelíbí, že představitelé radnice nejednají otevřeně. „Měli by s lidmi diskutovat o všech chystaných záměrech a opatřeních. Případné zvýšení daní nebo poplatků musí být oprávněné a podložené daty. Současná radnice utrácí miliony a zadlužuje město na roky dopředu. Odmítáme, aby se lidem zvyšovaly daně nebo poplatky kvůli lehkovážnému utrácení,“ zlobil se Kovařík.

To, že je letošní rozpočet Znojma extrémně vypjatý, neskrýval ani Jiří Kacetl. Nové vedení města by podle něj proto mělo po podzimních volbách zvážit také rezervy v příjmech. Po dostavbě bazénu v Louce je totiž podle něj třeba začít stavět parkovací dům a rekonstruovat městské lázně.

Schválený rozpočet Znojma 2022:

Plánované příjmy 1 miliarda a 62 milionů korun

Plánované výdaje o 323 milionů vyšší

Schodek pokryjí úvěrem ve výši 260 milionů

Na účtech města je 300 milionů korun

„Příjmy můžeme navýšit úsporami v provozu městského úřadu nebo příspěvkových organizacích. Je třeba ale také diskutovat o systémově změně současných poplatků, v nichž je zaseknutá obrovská sekera. Na odpad například doplácí město přes třicet milionů korun. Neadresnou paušální platbu obyvatel zneužívají i lidé z okolí, kteří do Znojma vozí svůj odpad, i na to doplácíme,“ zvažoval jednu ze změn Kacetl.

Poukázal také na zdražování energií a inflaci, která se dvě desetiletí neprojevila například při pronájmu zahrádek či prostor pro podnikání. „Dvacet let jsou ceny za pronájem podhodnocené. Spočítali jsme, že za tu dobu se inflace projevila šedesáti procenty. To jsou věci, které bude muset každá odpovědná vláda i vedení města zvažovat. Chceme k tomu otevřít diskusi i se zástupci obyvatel,“ řekl Kacetl.

K případným změnám by mělo sáhnout až nové vedení radnice po podzimních volbách. V současnosti se podle toho nynějšího nemusí obyvatelé ničeho obávat. „Zvyšování poplatků a daní není na stole. Máme schválený rozpočet na rok 2022 a investiční projekty jsme schopni ufinancovat díky přebytkům z minulých let – z dotací a úvěru, který jsme získali za mimořádně výhodných podmínek. Co bude v roce 2023, bude věcí nového vedeni po volbách,“ ujistil pro tento rok místostarosta Znojma Jan Grois.

Zbytečné spekulace vyvolávají podle Kovaříka i nejasná prohlášení vedení města o dobré hospodářské kondici radniční pokladny. „Často zmiňované přebytky z minulých let nejsou na transparentním účtu vidět, nedozvěděli jsme se je ani na dotaz,“ pátral po konkrétních číslech Kovařík.

Možné rezervy navýšení příjmů:

Za svoz odpadu doplácelo město za loňský rok přes 30 milionů korun, poplatky obyvatel ve výši 600 korun za osobu nestačí.

Poplatek za psy snížili pro letošek ve Znojmě ze základní sazby 1000 korun na jednotných 200 korun.

Turistický poplatek za ubytování zvýšili od letoška Znojemští z 10 na 20 korun za den, maximální možná výše je 50 korun.

Parkovací karta pro obyvatele 50 korun za měsíc, pro podnikatele 1000 korun.

Další poplatky: za svatební obřady, zábor veřejného prostranství, pronájem zahrádek a prostor k podnikání.

Sazba daně z nemovitosti je ve Znojmě na polovině možné hranice, k výpočtu používá koeficient 2,5 na místo 5, který je povolené maximum.

Na otázku Deníku Rovnost uvedl čísla místostarosta Grois. „Přebytek je devět milionů korun a zůstatek na účtech činí zhruba tři sta milionů korun,“ uvedl.

Obyvatelé Znojma se zvýšení poplatků obávají, stejně také možného zastavení rozvoje města. „Zdražuje se všechno, nadšená bych asi nebyla. Kdyby se ale ve městě nic nebudovalo a neopravovalo, taky by nám to vadilo. Uvidíme s čím přijdou kandidáti před volbami,“ počká si do podzimu Věra Michálková.