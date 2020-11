Mezi priority prvního náměstka hejtmana Lukáše Dubce patří nastartování udržitelnosti krajiny. „Pozice prvního náměstka hejtmana je pro mě s veškerou pokorou velká čest,“ komentoval nedávné jmenování do funkce šestatřicetiletý Pirát, který je profesí projektant a programátor.

Se svými koaličními kolegy skočil prý rovnou do zřejmě nejsložitějšího období v historii. „Nejde jen o to, že se teď rychle sestavuje krajský rozpočet, který chceme udělat dobře a dle námi stanovených priorit. Situaci navíc komplikují ekonomické dopady koronavirové krize. Je to složité, budeme muset přistoupit ke škrtům, protože kraj musí šetřit,“ naznačil nový náměstek hejtmana.

Doufá, že navzdory škrtům v krajském rozpočtu prosadí více peněz do projektů spojených s životním prostředím. „Chci pokračovat v boji se suchem, na které už měl kraj nastavené nějaké dotační programy. Pokud to bude možné, chci prosadit navýšení těchto dotačních možností v rozpočtu,“ plánuje.

Konkrétně na Znojemsku chce podpořit třeba Národní park Podyjí. „Máme tu nádherný park a i když ho nespravuje přímo kraj, chtěl bych podporovat jeho dotační projekty zaměřené na cestovní ruch, návštěvnost parku, enviromentální vzdělávání a osvětu,“ má v plánu Dubec.

Podle mluvčího Národního parku Podyjí Davida Grossmanna je spolupráce s krajem důležitá. „V radě parku zasedá vždy zástupce kraje jako poradní orgán. Konkrétní představu o spolupráci ale ještě nemáme, zatím jsme s panem Dubcem nehovořili. Dotace jsme doposud čerpali z přeshraniční spolupráce a Ministerstva životního prostředí. Na spolupráci se ale každopádně těšíme,“ uvedl Grossmann.

Lukáš Dubec předeslal, že ze své pozice prvního náměstka musí ale rozložit práci do celého kraje. „Mým cílem není ale zvýhodňovat Znojemsko oproti ostatním regionům, chci pracovat dle potřeb rovnoměrně v celém jihomoravském kraji,“ dodal.

Cestou pro oběd k výdejovému okénku v Brně stačil ještě konstatovat, že se mu život obrátil vzhůru nohama. „Ano, jsem v jednom kole, ale to jsme asi všichni. Hlavně proto, že dojezdová vzdálenost do práce z Vranovské Vsi, kde bydlím, se prodloužila a je nutné nyní řešit rozpočet, aby se kraj nedostal do rozpočtového provizoria, vracím se domů až kolem osmé, deváté hodiny večer. Můj přístup a nasazení se ale nezměnily,“ ujistil.

Po říjnových volbách reprezentuje Znojemsko na kraji kromě Lukáše Dubce dalších sedm zastupitelů.

Jeho stranická kolegyně Eva Havlová, dále Jana Kochová a Bořivoj Ziegler (oba za ANO), nový senátor Tomáš Třetina (TOP 09), Jiří Němec (KDU-ČSL), místostarosta Znojma Karel Podzimek (ODS) a Petra Svedíková Vávrová (SPD).

Z většiny znojemských nováčků na kraji se svým dlouholetým působením vymyká lidovec Jiří Němec, místostarosta Přeskače a soukromý zemědělec. Lidé ho do křesla zastupitele vyslali už potřetí, poprvé to bylo před osmi lety. Má na starosti životní prostředí a kulturu v roli předsedy výboru. „Budu pokračovat v tom, co se mi osvědčilo, a to pomáhat obcím a jejich spolkům a neziskovým organizacím s realizacemi projektů. Potřebují například poradit a pomoct s dotacemi, kde a jak o ně žádat a podobně,“ ujistil Němec.