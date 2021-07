Do historické bitvy v roce 1809 zasáhl déšť, její připomínku provázelo krásné počasí. Historické Dobšice byly tehdy srovnány se zemí a pro vesnici to byla nebývalá katastrofa. Připomínka bitvy je proto také pietním aktem, kterým si její účastníci připomínají civilní i vojenské oběti války.

"Bylo to výborné, jsme trochu nahluchlí, ale to se dá při takové akci a blízkosti očekávat. Bylo to nádherné, myslím že je akce každým rokem lepší," hodnotí divačka Soňa Mašková, která přijela až z Vrchlabí.