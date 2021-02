Sdělil to starosta Znojma Jakub Malačka, který za projektem ve spolupráci se spolkem Podané ruce stojí. „Z původně dvaceti testovaných osob za hodinu, jich nyní bude otestováno šedesát. Přidali jsme druhou recepci i testovací buňku,“ uvedl Malačka.

Lidé se mohou nechat otestovat v pondělí od 15.00 do 20.00, ve středu od 12.00 do 17.00 a v sobotu od 8.00 do 13.00. Musí se ale předem registrovat na www.covidtestjmk.cz.

Nové testovací místo hodlají otevřít také na hranici v Lanžhotě na Břeclavsku. Podle sdělení tamní radnice by mělo být otevřeno nonstop. Provozovatelé z covidtest24.cz zatím hledají dobrovolníky na provoz. Především zdravotní sestry a administrativní pracovníky.