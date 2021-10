Svůj názor přišel vyjádřit i Jiří Dopila. „Hlasoval jsem pro stavbu hasičské zbrojnice vedle školy. I tak potrvá tři roky a hasiči zázemí potřebují,“ podělil se o názor.

Pokud by se zbrojnice nestavěla vedle školy, ale na jiném místě u sportovního areálu, obec by se zadlužila. Další názor, který přivedl do volební místnosti i čtyřiasedmdesátiletého pana Jana. Své příjmení sdělit nechtěl. „U hřiště, které jako pozemek někteří nabízí místo školy, není kanalizace, plyn ani voda. To všechno by se muselo vybudovat. U školy je místa dost,“ projevil obyvatel Jezeřan-Maršovic.

Důvodem referenda byla petice obyvatel proti výstavbě zbrojnice v areálu školy. Především kvůli rodině, žijící v těsném sousedství plánované stavby. Jiné lokality obec hledá stěží. Tamní hasiči vyjíždí k zásahům ze tří různých míst v obci, a garáže a skladovací prostory jsou pro současné potřeby nevyhovující. Výsledky referenda by mohli znát obyvatelé obce v sobotu podvečer.