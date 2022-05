Během krátké chvíle spadlo na území městské části Rakšice až 60 milimetrů srážek. To se neobešlo bez následků. „Nejprve hasiči z Moravského Krumlova, Ivančic, Rakšic, Rybníků a ze Znojma a Jaderné elektrárny Dukovany spěchali k nahlášenému požáru nízké budovy do obce Rybníky, kde udeřil blesk do rodinného domu, čímž došlo k poškození elektroinstalace. Při návratu jednotky dobrovolných hasičů z Rakšic byli operačním střediskem posláni na Rakšickou ulici, kde došlo k zaplavení silnice,“ uvedl Daniel Vlasák z jednotky a současně člen krizového štábu Jihomoravského kraje.