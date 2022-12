Nový materiál s názvem Envizol Train zateplí moderní tramvajové vozy typu Škoda ForCity Plus v německých městech Chotěbuz, Frankfurt nad Odrou a Brandenburk an der Havel. Celkový objem izolace dodaný do braniborských zemí dosáhne téměř pěti tisíc metrů čtverečních. „Jedinečnost materiálu spočívá především v použití speciálních nehořlavých vláken a způsobu jejich uložení. Díky tomu plní nejpřísnější požadavky na požární bezpečnost a je zdravotně nezávadný,“ potvrdil úspěch mluvčí společnosti Retex Filip Poštulka.