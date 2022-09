Vřesu v Podyjí prospěl podle něj vydatný déšť na konci srpna, který přinesl vláhu po extrémně suchém a teplém létě. A vřes na ni okamžitě zareagoval. Drobná dřevina využívá totiž právě pozdní letní a podzimní vláhu aby vykvetla a vytvořila semena.

Po staletí formovala podobu podyjských vřesovišť také pastva dobytka. „V podzimních měsících se navíc suchá tráva, kterou zvířata nespásla, vypalovala. Tím si naši předkové připravovali pastvinu na další rok. Díky poloze regionu na hranici květenných oblastí a pestrosti neživé přírody jsou zdejší vřesoviště unikátní a druhově mimořádně pestrá,“ zdůraznil Němec.

Komu se nechce jít na procházku ale zajímá se o to, jak krajina v okolí Znojma vypadala v minulosti, může zavítat na výstavu krajinářských obrazů z Podyjí a pohledů do krajiny okolí Znojma do Domu umění na Masarykově náměstí ve Znojmě, a to až do 20. listopadu.