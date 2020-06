Ředitel přímětické základní školy Daniel Kasan se zlobí. „Rodiče si namísto naší školy nebo kterékoli jiné ve Znojmě vybrali školu v Kravsku. Je to jakási dlouhodobá tradice. Znojmo teď za to bude Kravsku platit, což podle mne není dobře,“ konstatoval Kasan.

Jak upozornil, může zavření školy v Mramoticích předznamenat také případné budoucí ukončení mateřské školy. „Mramotičtí si za to můžou sami. Teď Znojmo zavřelo školu a já se obávám, že časem tak může skončit i mateřská škola. Může tím tak utrpět i kulturní život v obci, tedy masopusty, vánoční besídky a podobně,“ dodal Kasan.

Podle mluvčí znojemské radnice by v září do malotřídky nastoupily už jen tři děti. „Základní vzdělávání nebudeme na odloučeném pracovišti v Mramoticích poskytovat od 1. září 2020. Školu by od tohoto data navštěvovali už jen tři žáci. Všem jsme nabídli možnost přestupu na hlavní budovu do Přímětic,“ naznačila mluvčí.

Proč budou posílat svého syna do školy v Kravsku, vysvětlila jedna z maminek dětí Kateřina Stehlíková. „Do této školy jsem chodila já i můj manžel. Máme k ní určitý citový vztah a také proto jsme syna přihlásili právě do Kravska. Navíc bydlíme na okraji vesnice a do Kravska je to jen kousek. Syn bude jezdit jen pár minut autobusem i na kole se tam dostane jednoduše. Přímětice mají jistě perfektní školu, ale už je to na velkém sídlišti. Nám víc vyhovuje klidnější Kravsko,“ svěřila se Stehlíková.

Představitelé města řešili malotřídky v Konicích i Mramoticích už před devíti roky. Nakonec tehdy rozhodli, že malotřídku i školku zachovají zejména kvůli funkci, kterou v obci plní. „Pro Mramotice i Konice platí, že škola má významný podíl na dění v obci. Děti se podílí na mnoha kulturních akcích, jako je například rozsvěcování vánočního stromu, masopust a mnoho dalších,” potvrdil tehdy slova ředitele Kasana starosta Znojma Jan Grois.

Před lety přitom o zachování malotřídky v Konicích zabojovali právě místní a rodiče. Konická škola jako odloučené pracoviště funguje dodnes. „ZŠ Konice je škola rodinného typu, jejíž výhodou je nízký počet žáků. Vyučuje se ve dvou třídách. První ročník spojený s druhým ročníkem a třetí se čtvrtým,“ informuje vedení školy na svém webu.

Škola je moderní malotřídní pracoviště, které plně využívá moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce. „Naši žáci mohou od druhého ročníku pracovat s vlastními notebooky. V obou třídách jsou nainstalovány interaktivní tabule,“ dodali představitelé školy, která je odloučeným pracovištěm znojemské školy Dr. Mareše.