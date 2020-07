„V dětském parku vedle obecního úřadu máme zánovní trampolínu pro děti. Stála deset tisíc korun a nevydržela ani měsíc. Vandalové vytrhali úchyty pružin, které jsem našli v trávě třicet metrů od trampolíny. Cigaretami je propálená plachta, což je vrchol vandalství. Roztrhané jsou i ochranné sítě,“ popsal řádění vandalů starosta obce Petr Sikora.

Bývalého policejního ředitele znojemského okresu, který nyní obec vede, nejvíce nazdvihl fakt, že podobné věci dělají už i děti. „Není to zas až taková škola. Ale samotný vandalismus začíná už u dětí. Je to signál, že nemají k ničemu vztah, neznají hodnotu věcí a ničeho si neváží,“ zlobil se Sikora.

Zveřejnění problému na sociální síti je podle starosty jen řešení momentálního stavu. „Zveřejněním i oznámením policii jsem chtěl, aby to bylo poučné, a aby se i rodiče dětí chytli za nos. To, co se na hřišti stalo je i dílem výchovy rodičů,“ konstatoval Sikora.

Jak dodal, s vandalismem, byť menšího rozsahu, se v malé obci setkávají opakovaně. „Na zastávce autobusu někdo pálil zapalovačem strop, kdosi tam típal cigarety o stěny a další věci včetně posprejovaných stěn,“ přiblížil starosta.

Kouření na hřišti

Zlobí se nejen vedení obce, ale také běžní obyvatelé vesnice. Své rozhořčení zveřejnili na sociální síti. „Tohle člověku hlava nebere. Mně se někteří lidé ptali, proč nezpřístupníme školní zahradu veřejnosti. Tyhle události by mohly být odpovědí,“ reagovala například Bohumila Bajglová.

Kateřina Sobotková upozorňuje i na kouření na hřišti. „Nikdo si dnes ničeho neváží a kdo si dovolí na dětském hřišti kouřit je nehorázné prase. Ten, kdo ničí cizí majetek, tak k tomu už nemám slov. Pak se lidi a mládež nedivte, když tady v obci nic nebude,“ podotkla Sobotková.

Původně to vypadalo, že trampolína zmizí bez náhrady, nyní děti mají šanci oblíbenou atrakci opět získat. „Přihlásil se nám jeden občan, že doma ruší stejnou trampolínu, o kterou jeho děti už nemají zájem. Takže ji s díky využijeme na náhradní díly,“ naznačil starosta.

Zastupitelé už projednávali, jak postupovat dál. „Zvažujeme instalaci plotu a bude tam určitá otvírací doba. Připravuji i nový návštěvní řád, kde bude jasně stanoveno, že za škody na dětském hřišti odpovídají jejich zákonní zástupci,“ dodal Sikora.