Redaktorem Deníku se sedmatřicetiletý duchovní stal po studiích dějin. „Velmi rád na to vzpomínám, měl jsem na starosti politické komentáře a zaučovala mě tehdy Lída Rakušanová. Psal jsem glosy, setkával se s politiky a brzy se z toho vyklubala investigativní žurnalistika. Začal jsem se zabývat zákulisím politiky a byznysu. Měl jsem tu výhodu, že jsem neměl rodinu a mohl si psát, co jsem chtěl,“ zavzpomínal Vlasák.

Při práci v Deníku se potkal například i s tibetským dalajlámou. „Bylo to při jeho návštěvě v německém Pasově. Na rozhovor nebyl čas, ale jeho přednáška byla úchvatná, myslím, že od moudrých lidí jako je on, se stále musíme učit. Mnohé by překvapil tím, jak levicové názory má,“ zamýšlí se.

Profesní i duchovní rozhled si rozšířil na studiích v zahraničí. Získal stipendium na Lipské universitě a teologická studia ukončil ve Švýcarsku v Basileji. „Švýcarsko se mi stalo druhou vlastí. Basilej je nádherné město, nesmírně kosmopolitní a zároveň industriální. A kulturně vyspělé, kde jsem mohl číst v knihovně anglický a francouzský tisk a rozšiřoval si obzory v oboru hospodářství a náboženství. Stejně jako to tam dělají švýcarské elity a bankéři. Připadalo mi legrační, jak si vedle nich čte klučina z Čech,“ směje se Vlasák.

Pobyt mu prý dal mnoho cenného. „Změnil se i můj pohled na teologii, dodneška z toho žiji, mám srovnání a zvažuji, co by se tady mohlo dělat líp. Tahle nadstavba totiž nasměruje faráře do souvislostí člověka, který je třeba bez práce. Udělá ho citlivějším vůči druhým a nastaví cestu k sebehledání,“ přemítá vikář.

Po Švýcarsku působil rok a půl v Německu. „Tam se náboženství vyučuje od mateřské školy až do maturity nebo výučního listu. Hraje to důležitou roli v osobním profilu a známky z náboženství rozhodují i o osudu, třeba o tom, do jaké praxe student nastoupí. Například, jestli kuchař půjde pracovat do závodní jídelny nebo do špičkového hotelu. Má to svoje výhody i nevýhody,“ zvažuje Vlasák.

Richard F. Vlasák:



Narodil se před 37 lety v Praze



Je historik, teolog a novinář, od října je vikář v Miroslavi



Studoval a působil v Lipsku a Basileji



Vydává historické knihy pro děti například S Komenským do komixu nebo H.U.S. úplně světovej



Jeho vášní je rugby

Nemyslí si ale, že by se náboženství mělo známkovat. „Učil jsem tam na učňáku klempíře a automechaniky, kluci byli nesmírně otevření. Byli mezi nimi evangelíci, katolíci i velká část nevěřících, ale také muslimové. To byla podnětná zkušenost. Přizpůsobil jsem tomu vyučování, aby se nikdo necítil v hodině odstrkován a pomohlo to vzájemnému pochopení. Vysvětloval jsem paralely v koránu a bibli s tím, jak je důležité respektovat svobodu každého z nás. Náboženství nesmí být nikomu vnucováno. Jestli se člověk stane věřícím nebo ne, je na každém samostatně,“ je přesvědčený.

Vše, co se naučil se snaží převést do praxe. Moderní pedagogické metody využívá při práci s mládeží i v Miroslavi.

„Současná karanténa sice neumožňuje, aby náboženství bylo bezprostřední, na druhou stranu se otevírají nové možnosti. Hodně pracuji s populární hudbou, mám rád i rap, pop music a v Miroslavi provozujeme hudební setkávání. Mladí jsou tu nesmírně emancipovaní a překvapili mě i svou technickou zdatností, když rozjeli například program o žalmech pomocí messengeru. Díky tomu se uskutečnila celá soutěž, hlasování i vyhodnocení. Jen jsem koukal, že se tohle všechno najednou děje a funguje,“ těší se z výsledku.

Nedá dopustit na svou celoživotní vášeň rugby. „Jsem takzvaný mlynář a vášeň pro rugby mě nikdy neopustila. Je to úžasné společenství lidí, kteří mně v životních peripetiích ukázali, že v problémech jeden druhého podrží. Je vázáno na přátelství a fair play. Rugby znamená pracovat na sobě, respektovat pravidla i vůči sobě samému. Těším se, že až pominou opatření, vydám se do fitka, abych se dal do kondice a poohlédnu se po nějakém zdejším klubu. Nebo ho založím,“ plánuje Vlasák.

Už během jarní pandemie se zapojil do psychologické pomoci lidem a pro všechny má jedno doporučení. „Člověk potřebuje pravidelný rytmus, jakákoliv nepravidelnost vnitřní hodiny naruší a může vést ke skleslosti. Je dobré dodržovat běžné návyky a plánovat si program pro zachování duševní pohody,“ má recept na překonání těžkého období.

Nadcházející Advent a Vánoce v době koronavirové krize mohou být podle něj v mnoha ohledech lepší, než předchozí roky. „Můžeme současnou situaci uvítat jako obrovskou výhodu. Místo nakupování máme čas soustředit se víc na naše blízké, čas uvědomit si, že jsme pro někoho důležití. Je tu ale ještě druhý rozměr. Pandemie nás mnohé připravila o přítele, či příbuzné. V těchto chvílích můžeme vzpomínat na to, co pro nás znamenali, a říct si jak my samotní můžeme být stejně dobří pro ty, které máme rádi. Adventní doba a Vánoce by měli být pro všechny svátkem sebenalezení.