V loňském roce se Znojemským podařilo získat dotaci deset milionů korun z Jihomoravského kraje. Sportovní agentura si podle Malačky před udělením dotace stavbu pečlivě ověřovala. „Nechávala všechny projekty několikrát prověřovat u nezávislých odborníků, například z Českého vysokého učení technického. Množství podkladů, které jsme museli dokládat, bylo opravdu obrovské. I proto tento proces trval téměř devět měsíců. Podle dostupných informací se podařilo obhájit projekty pouze Brnu a Znojmu,“ dodal Malačka.

Moderní halu s wellness a multifunkčním fitness sálem v sousedství koupaliště začali po dlouholetých přípravách a diskusích stavět ve Znojmě v létě. Návštěvníci by si měli vodní svět užívat do dvou let. Dlouho zvažovali, zda místo stavby raději nezrekonstruovat stávající lázně. Na tento projekt by podle Malačky ale peníze nezískali. „Dotace byla vypsána pouze pro nové sportovní objekty. Kdybychom místo stavby nového bazénu přistoupili k opravě městských lázní na peníze bychom neměli nárok a celou přestavbu bychom si museli hradit z vlastního rozpočtu. Rozhodli jsme se správně,“ nepochybuje starosta Znojma.

Stavba krytého bazénu vyjde na 285 milionů korun bez daně. Znojemští si na ni chtěli vzít úvěr. Přes zdůrazňovanou výhodnost úroků, ale tento způsob financování mnozí kritizovali. „Město přeplatí osmašedesát milionů korun na úrocích, vzpomeňte si na mě za dva roky. Bazén se dostane s cenou mnohem výš, než je plánováno,“ namítal při hlasování o bankovním úvěru například opoziční zastupitel Radomír Kaman, který varoval před ekonomickou propastí.

Nový krytý bazén bude podle znojemského místostarosty Karla Podzimka sloužit celému regionu. „Například kvůli povinnému školnímu plavání k nám dojíždí každoročně přes dva tisíce dětí ze základních škol Znojemska a Moravskokrumlovska,“ poukázal Podzimek.