Sváteční atmosféru připomínající známé americké filmy s vánoční tematikou si mohou ještě pár dnů užít lidé v Únanově na Znojemsku. Pozornost místních i lidí, kteří projíždějí obcí za úplně jiným účelem, poutá dům ověnčený barevnými světly.

Vánoční dům v Únanově láká k zastavení místní i přespolní. Příjemná vycházka je také po osvětlené návsi. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Podle starosty Únanova Jindřich Bulína je to již tradice trvající několik let. „Obyvatelé domu každý rok výzdobu rozšiřují a vždy přidají něco nového. Chystají osvětlení dlouho dopředu. A lidem prostě padne do oka,“ poukázal Bulín s tím, že pokud je v okolí sníh, vypadá dům ještě svátečněji. Jak doplnil, ještě pár dnů svítit bude.

Podobnou atrakci si užívají lidé například v Brně-Bystrci. Tam si jeho současnou podobu užili příchozí letos naposledy. Do budoucna chystají autoři velké změny.

Lidé se ale nemusí bát, o oblíbený vycházkový či výletní cíl nepřijdou. „Příští rok změníme celé nasvícení, které je udělané klasickými světelnými závěsy. Okna budou nově osvětlena nanotechnologií. Štít domu ozdobí stará výzdoba obohacená o více interaktivních dekoraci a doplněná vánočními motivy," uvedl na svých stránkách zakladatel projektu Patrik Kouřil.