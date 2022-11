Původně dělali Idiota jako dvacítku, nyní tento speciál dělají v lehčí verzi. „Mohl by být k dispozici začátkem prosince," nastínil Přikryl.

Už několik let vaří speciál pro adventní čas Velický Bombarďák z Velké nad Veličkou na Hodonínsku. Jmenuje se Vánoční stout. „Je to sedmnáctka, která byla vařená už v lednu. Do Vánoc nám zraje v sudu, kde jsou dubová dřívka. Jedná se o čokoládovo-kokosový stout (patří mezi svrchně kvašená piva - pozn. red.)," nastínil za pivovar Ladislav Lukács. V prodeji bude od příštího týdne.

Speciály z minipivovarů si kupuje na vánoční a předvánoční období například Jakub Hemza z Lužic na Hodonínsku. „Vybírám si něco lepšího, zvláštního. Ipu, Ale, prostě svrchně kvašená piva," řekl Hemza.

Vyzkoušet jiné pivo

Vánoční speciál uvařili také v brněnském pivovaru Harry. „Chtěli jsme udělat radost našim fanouškům a štamgastům s tím, že je to ideální období, kdy si vyzkoušet i trochu jiný styl piva. V tomto případě jde o plné, silné, chuťově výrazné pivo, které doslova zahřeje a postaví na nohy. Speciál je určený hlavně těm, co si potřebují spravit chuť po všech těch přeslazených svařácích a punčích z vánočních trhů. Baví nás experimenty,“ prozradil předseda představenstva tohoto pivovaru Petr Syřiště.

Předvánoční čas má zpříjemnit milovníkům pěnivého moku i Adventní speciál z pivovaru Starobrno. „Silné ochucené adventní pivo má oproti loňsku vyšší plnost. Za rubínovou barvu Adventní speciál vděčí kombinaci technologie a použitých surovin,“ uvedl jeden z autorů receptury a vrchní sládek Starobrna Jiří Brňovják.

Vánoční speciály:

Frankies: Idiot - tmavé silnější pivo s vanilkou

Harry: plné, silné, chuťově výrazné pivo, které doslova zahřeje a postaví na nohy

Starobrno: Adventní speciál - silné ochucené pivo rubínové barvy

Velický Bombarďák: Vánoční stout - čokoládovo-kokosový stout zrající v sudu

Třináctistupňový speciál uvařili ve Starobrnu v září a poté týdny dozrával ve sklepech se stabilní teplotou. Celkem bude k dispozici 1200 hektolitrů svátečního piva. V pondělí jej z pivovaru začali rozvážet do hospod.

Podle odborníka na minipivovary Filipa Vrány se už vánoční speciály staly tradicí. Podobně jako velikonoční a jiné. „Pivovary se snaží konzumenty zaujmout něčím novým a přinést jim nevšední zážitek. Ze strany konzumentů jsou speciály obecně vyžadovány, a to právě proto, že se často jedná o jednorázovou záležitost. Dělat další a další speciály je pak především doménou minipivovarů," komentoval Vrána.

Marže u jednorázových speciálů je podle něj obvykle vyšší, což pivovarům pomůže v nynější nelehké době, kdy se některým dokonce přestává vyplácet vyrábět.