Každý rok si živý stromeček pořizují i Ludvíkovi z Rakvic na Břeclavsku. „Vůni rostlého stromečku ten umělý nenahradí. Koupi necháváme na tatínkovi, my s dětmi ho potom pro Ježíška společně zdobíme. Oblíbili jsme si jedličku, ale dbáme na to, aby pocházela z tuzemska. Babička má zase menší stromek v květináči, o který se celý rok stará na zahradě,“ prozradila Petra Ludvíková.

Vánoční stromy z českých lesů už čtyřiadvacet let v Hustopečích na Břeclavsku prodává Jiří Kozel. Do města je z Beskyd přiveze teprve v pondělí. Prodej sedmi stovek stromků u tržnice Pavlína zahájí ve středu. „Jsou řezané teprve na konci listopadu. V tom vidím obrovskou výhodu stromů z českých lesů oproti těm, které pocházejí z Dánska nebo Holandska,“ vyzdvihl.

V nabídce má jedli, borovici černou, smrk pichlavý, smrk stříbrný a smrk omorica. Nejlevnější smrčky u něj lidé pořídí už za dvě stovky. Nejdražší jsou pak jedle. „Ty největší okolo dvou a půl metru u nás stojí dvanáct stovek,“ vyčíslil Kozel.

Koupit si stromeček od ně lidé mohou dokonce ještě i o Štědrém dnu. "Kdyby náhodou někdo zapomněl, čtyřiadvacátého jsem na telefonu. Prodej stromků uklízím až den po Štědrém dni, většinou mi zbyde tak jeden nebo dva. Ty daruji buď hasičům, nebo třeba do nemocnice," usmívá se Kozel.

V Křenovicích a Otnicích na Vyškovsku nebo v brněnských Obřanech zase dvanáctého prosince přesně ve dvanáct hodin zahájí prodeje stromků Jiří Kyjovský. „Stromečky pocházejí z Drahanské vrchoviny. Budeme mít smrky stříbrné i pichlavé, ty jsou u nás nejprodávanější, ale i jedle obrovské nebo borovice černé. Právě o borovice je zájem asi nejmenší,“ srovnal prodejce.

Jejich cena bude stejná jako loni. „Smrky prodáváme za jednotnou cenu 400 korun, borovice pak za 450. Jedle jsme zdražili o čtyřicet korun na 590,“ řekl Kyjovský.

- V Hodonicích na Znojemsku si lidé stromky z plantáže u pískovny uříznou sami. Vánoční smrky do výšky 170 cm tam lidé pořídí za 230 korun.



- Lesy města Brna nabízejí například jedle do dvou metrů výšky za 650 korun. Pořídit si mohou lidé i stromky v květináči. Smrk pichlavý vyjde na 699 a kavkazská jedle 790 korun.



- V Otnicích, Křenovicích a Obřanech koupí lidé smrky za 400, borovice za 450 a jedle za 590 korun.



- v Hustopečích na Břeclavsku si kupující za stromky u tržnice Pavlína zaplatí v rozmezí od 200 korun do 1200.

Zhruba o deset procent více stromků k letošním Vánocům přichystali pracovníci Lesů města Brna. Prodej rozjedou v pondělí v Lesní školce pod Babím lomem ve Svinošicích nedaleko Brna.

„Prodejních míst máme po Brně asi osm. Otevřeme je 9. prosince. Jedle jsou letos moc pěkné, košaté. Stejně tak i smrčky a borovice. Máme tady dokonce i některé, které mají dva a půl až tři metry na výšku,“ nalákala za podnik Andrea Musilová.

Prodejci zdůrazňují, jak je důležité se o strom dobře postarat před tím, než si ho odnesou lidé do obýváku.

"Není dobré ho mít například na balkoně a pak mu způsobit teplotní šok tím, že ho přeneseme do místnosti, kde máme dvaadvacet stupňů. Hned potom opadá. Je lepší ho mít například ve sklepě a pak ho až přenést. Zároveň nedoporučuji ani stavět ho do nádoby s vodou. Tím, že ho uřežeme, je už prakticky mrtvý. To je jako kdybyste namočila dřevěnou vařečku do vody a čekala, že vám vyklíčí vrba," poradil s úsměvem Kozel.