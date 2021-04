Netradičně pojatý snímek ze současnosti, který naráží na téma hledání postavení moderní ženy, slibuje atraktivní podívanou se známými tvářemi i podvodní natáčení. „Hlavní protagonistka, svobodná bezdětná třicátnice, nenaplňuje očekávání okolí, když netouží po závratné kariéře ani založení rodiny. Bojuje s každodenními tlaky tak dlouho, dokud jim nepodlehne a rozhodne se být perfektní Superženou ve všech ohledech tak, jak to společnost vyžaduje,“ představila snímek režisérka Eva Toulová.

Inspirací jí byly vlastní zkušenosti i současná generace třicátníků. „Nejvíc přátel mám právě v tomto věku, je to specifická skupina lidí. Všechno je nějak zpomalené, člověk moc neví co chce, spousta těchto lidí nemá rodiny, děti,“ popsala aktuální téma, které ztvární na plátně.

Hned první natáčecí den si také zahrála jednu z postav. „Moje postava je takovou neukotvenou ženou, která se zoufale snaží někam směřovat, ale vlastně neví, co chce," naznačila režisérka.

Natáčení komplikuje i pandemie. „Kvůli současným opatřením se snažíme, aby bylo co nejméně lidí na place, takže točíme zatím spíš úsporné scény, také někteří herci se bojí nákazy,“ dodala Toulová.

Z reality utíká hlavní hrdinka do snů a představ, které se tvůrci snaží zobrazit. „Nebude to jednoduché natáčení, protože se část filmu odehrává i pod vodou," vyzdvihl producent filmu Pavel Mědílek.

Zadržení dechu pod vodou proto už trénuje i samotná režisérka. „Zatím točíme vanové scény, ale potřebujeme i velký bazén, aby tam byla celá postava. Zhlédla jsem už poučná videa a trénuji zadržení dechu. V šatech pod hladinou nebudu hrát hlavní roli, spíš tam jen budu, ale i tak to musí vypadat. Problém je, že bazény jsou zatím zavřené a musíme s natáčením počkat na rozvolnění vládních opatření,“ krčila rameny Toulová.

Snímek, ve kterém si zahraje například Natálie Grossová a další známé tváře, vzniká pod společností Copperfilm a filmaři ho chtějí dotočí v první polovině roku. Poté se na něj mohou diváci těšit v kinech. Kdy přesně to bude, zatím neví. „To se teď těžko odhaduje, nikdo neví, kdy kina otevřou, navíc před nimi stojí velká fronta nových filmů, které se v mezičase dotočily a nemohou do kin,“ zvažovala Toulová.

Česká režisérka, spisovatelka a výtvarnice se narodila ve Znojmě, vyrůstala v Moravském Krumlově. Píše také literaturu, kreslí a maluje a její největší obraz kreslený pastelkami je zapsán i v knize českých rekordů. Režii studovala u slavné Věry Chytilové. Největším dosavadním úspěchem je celovečerní film Šťastná či Camino na kolečkách. Kromě filmové tvorby se věnuje i reklamním a televizním projektům. Její tvůrčí talent podporovali rodiče, rád maloval i její děda. „Rodiče se mě vždycky snažili podporovat v umění, formu jsem získávala i v krumlovské ‚lidušce‘,“ vzpomněla rodačka.

K rodičům do Krumlova se vrací co čtrnáct dní na víkend. „Ráda střídám Prahu s maloměstem. Je to tu všechno takové klidnější, pomalejší, méně anonymní. Krumlov je místo, kde dokážu opravdu vypnout,“ ocenila Eva Toulová.