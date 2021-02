Parkovací dům za sto dvacet milionů korun plánují uprostřed památkové zóny postavit znojemští radní. Vyhotovení architektonické studie schválili na svém úterním zasedání.

„Novostavba parkovacího domu by měla vyrůst na stávajícím parkovišti na Náměstí Svobody. Celková investice do stavby by měla být okolo 120 milionů korun,“ potvrdil místostarosta Znojma Karel Podzimek.