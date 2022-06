Večerky ohlásí ponocný: Znojmo v létě ožije hudbou i divadlem

Letní maraton plný různobarevné hudby, divadel, her, výletů do historie a to vše pod dohledem dávnověkého ponocného. První prázdninový den odstartuje ve Znojmě festival zábavy Znojemské kulturní léto. „Nebudou chybět už tradiční hradební pondělky pro děti, hudba u rotundy a také cimbálové muziky u Enotéky, pro které připravujeme novou scénu v prostoru bývalé loupežnické věže v Hradní ulici,“ pozval k zábavě v historických kulisách města František Koudela, ředitel pořádající Znojemské Besedy.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

U Enotéky nebo rotundy sv. Kateřiny si zájemci užijí hudební večery s vínem. | Foto: se souhlasem Znojemské Besedy