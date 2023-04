/VIDEO/ Obě hlavní znojemská náměstí jsou již připravená na velikonoční svátky. Zatímco na Masarykově náměstí se zastavují kolemjdoucí u ohrady s ovcemi, na Horním náměstí už prodejci nabízejí své zboží. Velikonoční trhy začaly. K dostání jsou rukodělné výrobky i občerstvení. K fotografování lákají tradiční obří vejce. Spojnici obou náměstí, Obrokovu ulici, lemují stromky nazdobené dětmi z místních škol a školek.

Velikonoční trhy ve Znojmě už začaly. Program v centru trvá do neděle. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Velikonoční program spojený s největším křesťanským svátkem potvrá do neděle 9. dubna. Nabídne návštěvníkům tradiční trhy, koncerty, králičí hop, sbírání vajíček v podzemí, řemeslné dílny nebo třeba hrkače v historickém centru města. Nebudou chybět ani řemeslné dílny, ve kterých si budou moci zájemci uplést pomlázku, namalovat vajíčko, vyrobit zajíce ze slámy nebo složit zkoušku velikonočního koledníka.

„O pestrou podívanou se postará vystoupení škol a školek ve středu 5. dubna na hlavní scéně Horního náměstí. Od ranních hodin až do odpoledne se představí mateřské a základní školy, vedle nich také hudební školy a Středisko volného času. Ve čtvrtek 6. dubna bude na Horním náměstí k vidění nejrůznější drobné zvířectvo a představí se soutěž v králičím hopu. Program zakončí vystoupení hudební školy a Dechové kapely Skaláci," informoval mluvčí pořádající Znojemské Besedy Karel Semotam.

Start turistické sezony hradů a zámků na jižní Moravě: podívejte, co je nového

Lidový zvyk, který po dobu Svatého týdne od Zeleného čtvrtka do Bílé soboty nahrazuje zvony kostelů, se vrací do historického centra města Znojma. Děti nejrůznějšího věku vyrazí do ulic poprvé ve čtvrtek v šest hodin večer. Stárkové průvodu z Dětského folklórního souboru Dyjavánek začnou svoji trasu u kostela svatého Mikuláše, pokračovat budou přes ulici Mikulášskou na Masarykovo náměstí. Přes ulici Obrokovou na Horní náměstí, následně na Václavské náměstí a na závěr zpět ke kostelu svatého Mikuláše.

Děti ze Znojma hodily Moranu přes most. Rozloučily se tak se zimou

Po klidném Velkém pátku se na sobotu 8. dubna připravují historické řemeslné dílny s pěti stanovišti tematických aktivit. S pomocí košíkáře tak bude možné uplést si pomlázku, představí se drátenictví, ale také ruční tisk a originální velikonoční dekorace ze starého notového papíru. V sobotu pak nebude chybět hudební zážitek, a to v podání uskupení Big Bang ZUŠ Znojmo a kapely Nečarej.

„Na Bílou sobotu nezapomínáme ani na oblíbené sbíraní vajíček v podzemí. Už po dvanácté nabídneme zkrácenou prohlídku tajemných chodeb znojemského podzemí s programem pro děti, na které bude na konci čekat i odměna,“ pozval ředitel Znojemské Besedy František Koudela. Posledním dnem programu bude neděle, kdy do Znojma dorazí hudební tělesa jako Brtnický Dostavník a kapela Koňaboj.

Jak slavíte Velikonoce? Pochlubte se vašimi fotkami

Těšíme se na vaše fotky z velikonočních oslav. Zasílat je můžete prostřednictvím formuláře v rubrice čtenář reportér.