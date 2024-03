/VIDEO/ Prodejci na Horním náměstí nabízejí své zboží. V neděli ráno si někteří přivstali, další stánky na otevření teprve čekají. Stejně, jako předchozí roky, se lidé mohou těšit na bohatý program Znojemských Velikonoc.

Znojemské Velikonce slibují kromě trhů i hudební a taneční vystoupení. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Pořadatelé slibují koncerty, sbírání vajíček v podzemí, vystoupení škol a školek a také pohádky. Zájemci zjistí, jak se plete pomlázka a do ulic města vyjdou hrkači.

„Zakládáme si na tom, abychom v dalších generacích ukotvovali tradice. Právě proto se do ulic na Zelený čtvrtek a v dalších dnech vrátí hrkači, aby nahradili zvony, které utichnou právě před velkou nocí. Historické řemeslné dílny zase připomenou pletení pomlázky,“ popsal František Koudela, ředitel pořádající Znojemské Besedy.

V centru Znojma budou moci zájemci sledovat soutěž o králičí hop a Masarykovo náměstí obsadila ohrada s ovcemi, která je oblíbenou zastávkou zejména rodin s dětmi. Procházka městem obvykle vede z Masarykova náměstí dál Obrokovou ulicí, kterou lemují velikonočně nazdobené břízky. O tradiční výzdobu ulic se postaraly místní školy, školky i další organizace.

Ve středu 27. března bude Horní náměstí patřit dětským vystoupením. „V dalších dnech se divákům představí třeba dechová kapela Amatéři z Dobšic, Hudební centrum bez hranic, Hudební škola Yamaha, maďarské písně přiveze muzika Hazafele a svůj repertoár zahraje a zazpívá cimbalistka Frída Oratorová,“ pozval Karel Semotam, který má ve Znojemské Besedě na starosti propagaci.

Program v centru trvá do neděle 31. března. Podrobnosti najdete na webu Znojemské Besedy nebo přímo TADY. Jednou z nejoblíbenějších akcí u dětí se v posledních letech stalo sbírání vajíček v podzemí. Do katakomb se děti mohou vydat v sobotu 30. března.

Součástí programu na Horním náměstí je také akce Ivety Hlobilové a jejího projektu Znojemsko na dřeň. Nese název Kraslice pro život. Výtěžek prodeje darovaných kraslic podpoří Nadaci pro transplanarci kostní dřeně.

Komenského náměstí patří v době Znojemských Velikonoc pouťovým atrakcím. Děti si užijí zábavu vždy od dvanácti do šesti. Příští týden od pátku do neděle budou atrakce fungovat od deseti do šesti, posledním dnem, kdy budou v provozu, je 1. duben.