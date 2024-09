Dobrovolníci stavěli hráz v ulici Melkusova a Krapkova ve Znojmě. Pytle jsou rozmístěné tam, kde voda proudila roku 2002. Zavřený je Bazén Louka i Kaufland ve spodní části města. Uzavření oznámilo i Muzeum motorismu, které sídlí na břehu Dyje v Koželužské ulici. Mimo provoz jsou i sběrné dvory. Dál platí zákaz vstupu do parků a na hřbitovy.

Více než stovka dobrovolníků, mezi kterými byli hokejisté, boxeři, nadšenci do fitness, Znojmo Knights, pracovníci Městské zeleně nebo Městských lesů se sešla, aby společně postavila hráz.

„Pytle jsme strategicky rozmístili tam, kde v minulosti při povodních proudila voda, což doufáme, přinese lepší výsledky, než kdybychom je rozdali jednotlivě až před každý dům. Děkujeme všem za pomoc,“ vzkázal místostarosta Znojma Jakub Malačka.

V Krapkově ulici je navíc v provozu čerpací stanice. „Ulice hasiči pravidelně kontrolují a vodu odčerpávají,“ ujistil starosta Znojma František Koudela.

Přestože se v pondělí znovu rozpršelo, měl by Vranov pojmout vše, co do něj přitéká. „Odtok zůstane prozatím na 225 metrech krychlových za sekundu. Průtok Znojmem zůstává na 211," sdělil v pondělí po zasedání povodňové komise Malačka.

Informace lze průběžně najít na webu Povodí Moravy a důležité zprávy najdou lidé na webu Města Znojma.

Kanalizace jsou plné. „V dolní části města může dojít ke vzdutí kanalizačních poklopů a vytékání vody na povrch, nebo vodě ve sklepě. Vodárenská a hasiči budou vše monitorovat a operativně řešit. Zkusíme síti odlehčit, aby k tomu nedošlo," informoval místostarosta Malačka.

Ve Znojmě stále platí zákaz vstupu do parků, lesů, Gránického údolí i na hřbitovy, výjimkou je smuteční síň na centrálním hřibitově.

Bazén Louka v Melkusově ulici byl uzavřený, důvodem bylo minimalizovat pohyb lidí ve spodní části města. Po stabilizaci situace bazén otevírá 17. září.

Vedení města vyzvalo, pokud se chtějí lidé podívat na stav vody v řece, ať nejezdí k Obří hlavě, ale řeku sledují například od rotundy.

Řeka Dyje ve Znojmě v neděli 15. září odpoledne. | Video: Deník/Ilona Pergrová

Své Muzeum motorismu, které sídlí na břehu řeky Dyje nedaleko Znojemské přehrady, se rozhodl v pondělí ráno uzavřít Jan Drozd. „Omlouváme se všem zákazníkům, z technických důvodů máme zavřeno. O další situaci budeme informovat," dali vědět v pondělí Drozdovi na sociálních sítích. Muzeum otevřeli v úterý 17. září s výjimkou sklepních prostor.

Kam za nákupy, řešili lidé ve spodní části města. Kaufland v ulici Dukelských bojovníků zavřel v neděli 15. září ve tři hodiny odpoledne. Podle informací Deníku obchod znovu otevřel již v pondělí 16. září.

Velká voda způsobila v regionu omezení na silnicích, železnici a některé domácnosti na Vranovsku zůstaly bez proudu.