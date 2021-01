Tisíce cestujících, kteří jezdí vlakem na trati mezi Brnem a Českou Třebovou, musí od letoška počítat s komplikacemi. Kvůli rekonstrukci koridoru železničáři počítají od prosince na trase mezi Brnem a Blanskem s úplnou výlukou. Očekávané náklady jsou čtyři miliardy korun.

Velké množství vlaků bude zajíždět do Prahy přes Vysočinu. Jízda se prodlouží o desítky minut. „Pro vlaky linky Ex 3 mezi Prahou a Vídní a Prahou a Budapeští předpokládáme při výluce odklon přes Havlíčkův Brod, nepojedou tedy přes Pardubice a Českou Třebovou,“ poznamenala mluvčí Českých drah Vanda Rajnochová. V Havlíčkově Brodě ale spoje zastavovat nebudou.

Rychlíky Svitava v roce 2021 i v době výluk pojedou po původní trati. „Jsou doplnění k vlakům regionální dopravy a mají význam pro dojíždění místních cestujících,“ zmínila Rajnochová.

Už od ledna do dubna je připravená řada víkendových výluk jedné traťové koleje, které si vyžádají náhradní autobusovou dopravu mezi Brnem a Blanskem. „Víkendové výluky budou pokračovat až do konce srpna. Nicméně vzhledem k odklonu dálkových vlaků přes Havlíčkův Brod si už nevyžádají nutnost náhradní autobusové dopravy na lince S2. Od září do 11. prosince bude nepřetržitá výluka jedné traťové koleje mezi Adamovem a Blanskem,“ uvedl ředitel firmy Kordis, která koordinuje hromadnou dopravu v kraji, Jiří Horský. Doplňkové vlaky skončí v Adamově.

Výluka Brno - Blansko:



úplná výluka: prosinec 2021 – 2022



výluka 1 koleje mezi Adamovem a Blanskem: září až prosinec 2021



důvod: modernizace důležitého koridoru, větší bezpečí a komfort cestujících



konkrétní úpravy: kompletní rekonstrukce železničního svršku, bezbariérovost zastávek, modernizace nádraží v Adamově

Po rekonstrukci koridoru se zvýší bezpečnost i komfort cestujících. „Veškeré zastávky na trase budou bezbariérové. V některých úsecích se zvýší rychlost,“ řekl ředitel brněnského oblastního ředitelství Správy železnic Libor Tkáč.

Správa železnic minulý týden oznámila, že vypsala tendr na zhotovitele modernizace koridorové trati v úseku Brno-Maloměřice – Adamov. Železničáři v rámci ní vybudují novou odbočku Svitava a upraví zastávky Bílovice nad Svitavou a Babice nad Svitavou. „Dále zrekonstruujeme vybrané mostní objekty, všechny čtyři tunely v uvedeném úseku, šestnáct opěrných zdí i více než tisíc metrů přilehlých skalních svahů," zmínila mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Například Adamov se dočká rekonstrukce nádraží, zastávky a bezbariérového přístupu na nástupiště. „Úprav se dočká i podjezd pod tratí do lokality Kolonie a Ptačina. Bude širší a vyšší. Projedou tam dvě auta naráz,“ sdělil adamovský starosta Roman Pilát. Dosud je průjezd tímto směrem možný jen jedním směrem.

Problémy ve zmíněném místě mají v současnosti také řidiči zásilkových firem a potažmo i jejich zákazníci. „Objednal jsem si ledničku a řidič mi hlásil, že tunýlkem u kurtů neprojede. Leda až druhý den jeho kolega z opačného směru přes Útěchov. To už se mi nechtělo čekat, tak jsem si pro ledničku ke kurtům dojel a odvezl ji svým autem,“ řekl muž, který si nepřál zveřejnit své jméno. Redakce ho zná.

Dlouhé výluky na trati chtějí využít také v Blansku. Dělníci tam postaví silniční most přes železnici a řeku Svitavu do lokality Staré Blansko. Propojí hlavní tah okresním městem ve Svitavské ulici s lokalitou Staré Blansko. „Už aby most stál. Do centra Blanska jezdíme přes železniční přejezd, kde jsou kvůli velkému provozu na železnici závory pořád dole, a čekáme tam dlouhé minuty,“ řekla obyvatelka Starého Blanska Božena Davidová Volavá.

Blanenští odhadují, že přípravné práce začnou už v lednu. Stavba pak v polovině roku.Po vybudování silničního mostu železničáři uzavřou současný přejezd na Staré Blansko. Auta už přes něj neprojedou. Nyní jsou tam ve špičce zavřené závory asi pětatřicet minut z hodiny. „Na zastávce Blansko-město chceme stávající úrovňový přejezd nahradit kapacitním podchodem," podotkl Tkáč ze Správy železnic.