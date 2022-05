Zabíječ zavíječ útočí na Znojemsku na buxusy: postřik na larvy teď neplatí

Melanom je nejčastějším a nejnebezpečnějším druhem rakoviny kůže, který vychází z pigmentových buněk – melanocytů, které se začnou nekontrolovaně množit. Nejvíce se vyskytuje na kůži, ale může se objevit i jiné tkáni, např. na sliznici, v oku. „Hlavním rizikovým faktorem je zvýšené vystavení kůže UV záření při opakování, spálení kůže, zejména pokud je opakované nebo u malých dětí, které by do tří let neměly být vystavovány slunci vůbec,“ upozornila docentka Veronika Slonková.