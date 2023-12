S mírným nepohodlím musí od pondělí 18. prosince počítat návštěvníci i pacienti nemocnice ve Znojmě. Začne tam totiž postupná modernizace sociálních zařízení ve veřejných prostorách.

Na osmi různých místech v nemocnici projdou rekonstrukcí veřejné toalety. Práce začnou v pondělí 18. prosince, hotovo bude v půlce června. | Foto: Nemocnice Znojmo

Práce začnou opravami toalet na urgentním příjmu. „Jsou v neutěšeném stavu už vzhledem k počtu návštěvníků za jednu službu, kterých je i kolem sto dvaceti. Započítat je nutné i případný doprovod,“ poukázala na počet uživatelů mluvčí nemocnice Petra Veselá.

Doplnila, že téměř padesát let nezaznamenaly tyto veřejné toalety žádnou větší opravu. Dále budou postupně rekonstruované záchodky naproti vstupu do lékárny, naproti vstupu do polikliniky a naproti vstupu do infuzní terapie. Postupně přijdou na řadu i ty naproti podatelně i u ambulancí urologie.

Práce jsou rozvržené postupně a potrvají vždy měsíc. Celkově bude postupně opraveno osm míst sociálního zařízení.

V plánu je i vyřešení nevyhovujícího sociálního zařízení na dětském oddělení. „Mohli jsme počkat až na komplexní rekonstrukci lůžkového objektu, což je otázka asi pěti let, ale současná situace je pro nás nepřijatelná. Na deseti dvou až třílůžkových pokojů je nyní v užívání jedna jediná toaleta pro děti a rodiče, navíc mnohdy i adolescenti jsou nuceni v případě infekčního průjmu používat nočníky přímo na svém pokoji,“ vysvětlil důvody ředitel Nemocnice Znojmo Martin Pavlík.

Předpoklad dokončení stavebních prací je v polovině června příštího roku. Nemocnice do modernizace toalet investuje 4,3 miliony korun.