Dyje /FOTOGALERIE/ – Popraskané silnice od nákladních aut řeší od tohoto měsíce vedení obce Dyje. Na mostě přes řeku navíc začali představitelé tamního obecního úřadu zamykat již dříve instalovanou závoru, aby přes něj nemohla jezdit těžká nákladní auta.

Obec Dyje řeší pohyb těžkých náklaďáků vesnicí. Začala zamykat i závoru na mostě přes stejnojmennou řeku. | Foto: Deník / Dalibor Krutiš

„Osobní auta projedou a ten, kdo poveze za most materiál nákladním autem, musí přijít na obecní úřad pro klíč od závory. Průjezd přes most nesmí přesáhnout tonáž pěti tun. To samé bude platit o vjezdu do vesnice, kde je tonáž také povolena do pěti tun. Těžší auta musí mít povolení vjezdu od starosty obce,“ informuje web obce.