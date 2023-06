Dvě tisícovky návštěvníků dorazily v sobotu do Skalic na Znojemsku. Lákala je stará auta a příjemná venkovská akce v tamním Selském dvoře. „Lidí chodí rok od roku více. Byla plná vesnice,“ liboval si Pavel Macků, který patří k pořadatelskému týmu. Počet obyvatel vesnice tak vzrostl čtyřnásobně.

Sraz veteránů ve Skalicích odporuje místní školu. | Video: Jaroslav Pokorný

Podle jeho slov se již všechny stroje nevešly na dvůr, traktory stály například u rybníka, některé vozy měly stanoviště před obecním úřadem. „Majitelé veteránů k nám jezdí moc rádi, postaráme se o ně a dostanou upomínkový pohár i občerstvení. Někde dokonce musí zaplatit za to, že svůj vůz mohou vystavit,“ dodal Macků.

Součástí programu bylo silácké vystoupení. O hudební doprovod se postarala kapela Kiksylend.

Zdroj: Jaroslav Pokorný

Nadšenci ze spolku Platan Skalice připravovali akci již týden dopředu. Sraz veteránů se konal letos po jedenácté.

Výtěžek z akce ve výši osmdesát tisíc korun putoval místní základní škole na koupi keramické pece. „Využije ji keramický kroužek, kam budou chodit i dospělí," sdělil ředitel ZŠ Skalice František Příhoda. Připomněl, že Spolek Platan vznikl před patnácti lety a tehdy pomáhal škole s nákupem pomůcek. Jak vyzdvihl, nyní je již situace zcela jiná, škola má dostatek financí od zřizovatele, z různých projektů a dotací. „Provoz je pokrytý a pomůcek máme dostatek, je z čeho nakupovat. Máme dokonce i dvě interaktivní tabule," upřesnil ředitel školy.

Pomoci Spolku Platan si nesmírně považuje. „Neznám takovou vesnici ani spolek, který by pořádal podobně velikou akci jen proto, aby dal peníze škole, to opravdu ne. Jedná se o velkou a dlouho připravovanou akci, na které se podílí velká spousta lidí ve svém volném čase. A my jako škola si toho opravdu vážíme a vždy se snažíme tyto peníze utratit tak, aby nakoupené věci byly ke prospěchu všech dětí z mateřské školy a žáků základní školy," vyzdvihl ředitel Příhoda.

NOVÉ VIDEO: Jede traktor, je to Zetor. Traktoriádu v Tvořihrázi ovládly ženy.

Na Znojemsku bylo o víkendu nebývale živo. Tvořihrází zněly traktory. Region zažil velké setkání milovníků historie na kolech i v polovině května. Do Práčí se sjely mopedy z celé republiky. V polovině dubna si pohled na jízdu veteránů užívali lidé v centru Znojma. Zajímavé vozy byly k vidění i při recesistické prvomájové jízdě v Moravském Krumlově.