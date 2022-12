Průměrná domácnost spotřebuje podle statistik zhruba čtyřicet gigajoulů tepelné energie pro vytápění a ohřev vody. To v Krumlově doposud obnášelo víc jak 35 tisíc korun za rok. Nově by při stejné spotřebě měli lidé zaplatit skoro přes 67 tisíc korun. Za navýšením stojí růst ceny plynu, které během dvou let stouply asi čtyřnásobně.

Dva a půl krát víc než doposud zaplatí od nového roku za teplo i na jedenáct tisíc obyvatel Znojma. S cenou 1490 korun za gigajoule jsou na tom ale Znojemští o něco lépe než v Krumlově.

Situaci v Krumlově navíc komplikuje závazek se společností ČEZ. Týká se smluvního provozu rekuperační jednotky platného do roku 2027. „Také z toho důvodu nemůžeme uvažovat o výměně kotlů například na štěpku. Navíc by se jednalo o milionové náklady, které by se nepochybně promítly do ceny u koncového odběratele,“ poukázal před časem Jiří Čemerka, ředitel Služeb města Moravský Krumlov, jež teplo do domácností zajišťují.