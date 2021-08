„Anketa se zaměřovala na spokojenost, vodní prvek, zeleň nebo nabídku občerstvení. Během měsíce se zapojilo více než jedenáct set respondentů,“ uvedla mluvčí radnice Karolína Janečková.

Nejčastěji se obyvatelé shodovali v tom, aby se na náměstí vysázely vzrostlé stromy, přidal vodní prvek, lavičky, omezil se počet parkujících aut a rozšířila nabídka občerstvení.

Nespokojenost místních s prostorem už delší dobu vnímá starosta Znojma Jakub Malačka. „Řeším proto možné úpravy s památkovou péčí a hledáme společně možnosti úprav, aby byly schůdné pro obě strany. Nezapomínáme také na to, že náměstí slouží stánkům, trhům a různým společenským akcím, které zde chceme zachovat,“ potvrdil Malačka.

Svůj názor vyjádřilo v anketě dvakrát více žen, než mužů. „Převážná většina respondentů vyjádřila nespokojenost se současnou podobou Horního náměstí a uvítala by tam více zeleně a nový vodní prvek. Co nebylo tak jednoznačné, byla existence současného dřevěného stánku s občerstvením. Menší polovina lidí je pro jeho odstranění, jen o něco více lidí je pro jeho zachování. Podobně vyšlo hodnocení nabídky občerstvení. Dvaačtyřicet procent respondentů by uvítalo rozšíření nabídky a osmapadesát procent si myslí, že je dostatečná,“ poukázala Janečková.