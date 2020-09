Mezi pěšími turisty jsou i desítky cyklistů. „Jsem tu s manželkou a přáteli. Jsme tady poprvé a užíváme si to. Včera jsme byli ve Znojmě, ale tohleto je víc komornější. Dáváme přednost menšímu množství lidí než masivnější akci. Víno nám moc chutnalo,“ svěřuje se Jaroslav Špičák z Chlumce nad Cidlinou.

Lidé se skleničkami posedávají u sklípků nebo se procházejí a hovoří o víně, vesmíru a vůbec.

Vinařských t(r)ipů se účastní i další obce. Například Nový Šaldorf, Šatov, Chvalovice, Konice, Popice a další. Vinaři ve vrbovecké vinařské uličce lákají do svých sklepů zářivým symbolem před vchody sklepů. Je jím nažluto natřený bicykl. „Otevřeli jsme v jedenáct a za čtyři hodiny k nám přišla asi stovka lidí. Je to takové lážo-plážo,“ usmívá se vinař Pavel Psota a jde nalévat další víno čtveřici žen u jednoho ze stolků.

Víno, cimbálka a zpěv

Davy lidí procházejí v sobotu odpoledne kolem sklepů v Novém Šaldorfu-Sedlešovicích. V jedné z uliček hraje cimbálka. Lidé zpívají společně se zpěvákem. Do jednoho z mnoha otevřených sklepů vchází další a další hosté. „Jsme rádi, že můžeme otevřít v době, kdy mělo být Znojemské historické vinobraní. A to přesto, že je tu asi třetina lidí ve srovnání s květnovými Otevřenými sklepy,“ říká vinař Vladimír Motl. „Ale jsme rádi, že tahle akce vůbec může být. Kromě kvalitního vína nabízíme i burčák a hroznový mošt. Našich osmnáct šaldorfských vinařů pracuje na sto dvacet procent a nabízí to nejlepší, co mají,“ hodnotí Motl.

Přichází další a další turisté. „Já bych si dal sklenku Ryzlinku rýnského,“ říká usměvavý vousatý padesátník. „A já něco sladšího. Máte Pálavu?“ ptá se jeho partnerka a oba sledují, jak jim vinař plní sklenky.

Vinařské t(r)ipy mají štěstí. V neveselé době koronavirové lidé díky nádhernému babímu létu nemyslí na problémy všedního dne a vychutnávají si moravské víno a krásy vesniček v okolí Znojma.