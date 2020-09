Příležitost spojit návštěvu vinařské slavnosti s podporou dobré věci budou mít v sobotu lidé ve Znojmě na festivalu VOC Znojmo. U Enotéky v areálu pivovaru najdou stánek, kde na podporu Nadace pro transplantaci kostní dřeně spojily síly vinaři a šperkařky.

Ilustrační foto | Foto: ČTK / ČTK

„Spolupracujeme s iniciativou Vinaři jdou na dřeň Pavla Laciny, která dělala úspěšná nábor do registru dárců už loni na vinobraní. My šperkařky budeme na místě tvořit šperky a každá jsme také několik našich výtvorů darovaly do prodeje. Lidé si je mohou na místě koupit, peníze půjdou do zapečetěných pokladniček a celý výtěžek odvedeme Nadaci pro transplantaci kostní dřeně,“ uvedla šperkařka Iveta Hlobilová, propagátorka dárcovství kostní dřeně.