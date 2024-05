Jedním z poškozených vinařství na Znojemsku je například Tasovické vinařství, které je součástí Zemědělského družstva Hodonice. „Mráz zasáhl plochy, u kterých se to dalo předpokládat, zejména na krajích pozemků a v dolinách. Poškození není fatální, ale je viditelné, u hroznů jdou škody do řádů nižších statisíců, pokud to přepočteme na víno, je to násobně více, až k milionu,“ uvedl za družstvo Michal Mikulenčák.

Škodu už nahlásili pojišťovně. „Hlásili jsme poškozených asi sedm až deset hektarů z více než padesáti procent, celkově tedy asi pět až šest hektarů. Poškozeny jsou různé odrůdy v různých místech. Nejhůře jsou na tom soukromníci, tam škody raději nepočítám,“ dodal.

Vinaři na jihu Moravy před mrazem bránili vinohrady zapalováním ohňů i dalšími metodami.

Ohrožení suchem

Poškození zhodnotil i Jaromír Čepička, odborník na vinařství a ovocnářství. „U vinné révy počítáme se škodou do patnácti procent, jsou však místa, kde je poškozeno až čtyřicet procent úrody. Mám také svůj malý vinohrádek. Zmrzly mi všechny dvouleté výhonky. Další závažnou věcí je sucho. Vypadá to, že uhyne dost mladých podsazených výhonků,“ uzavřel Čepička.

Náhrady škody

O kompenzaci za ztráty způsobené mrazem pro zemědělce jednala v úterý vláda. Zástupci vinařů se shodli, že kompenzace požadovat nebudou.

Místo toho žádají, aby vláda ustoupila od záměru zavést spotřební daň na tichá vína. Poukazují na to, že jsou zvyklí podnikat v souladu s přírodou.