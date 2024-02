Svá vína nyní dovážejí například do Polska, Španělska, ale i Jižní Koreji a Spojených států amerických. Nyní věří, že můžou tyto úspěchy pozvednout celé Znojemsko.

Vinařství Thaya je citlivě zasazené v Podyjí, odráží se v něm linie svahů Havranického vřesoviště tamního národním parku. V soutěži Vinařství roku se kromě kvality vína hodnotí také další detaily, posuzuje se celkový trend, architektura a globální pohled na celé vinařství.

„Hodnotí se také filozofie a celkový přínos. Máme z toho velkou radost. Naše firma je mladá, jsme rádi, že jsme se prosadili na trhu. Je to známka toho, že věci děláme dobře a jsme na dobré cestě, ale nesmíme polevit,“ popisuje hlavní enolog vinařství Jakub Smrčka.

Právě celkový přínos vnímá Vinařství Thaya jako důležitý. Vítězství berou zástupci vinařství jako závazek do budoucna a také jako možnost posunout celé Znojemsko kupředu. „Jsme na to obrovsky pyšní a možná si ani neuvědomujeme, jaký závazek to pro nás do budoucna znamená. Věřím, že dokážeme posunout celý region, který byl vždy trošku upozaděný za jinými vinařskými kraji jako jsou Mikulovsko a Pálava. Myslíme, že to může přivést do naší oblasti hodně turistů se zájmem o vinařství. Chceme Znojemsko zvelebovat,“ vypráví enolog Smrčka.