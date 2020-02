Studii potenciálu vinice Šobes, která má sloužit jako materiál pro posouzení možnosti zapsání Šobesu na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO, nechá zpracovat vedení Znojma.

Vinice Šobes. Ilustrační foto. | Foto: David Molík

„Šobes je jednou z nejlepších a nejstarších vinic v Evropě a také oblíbeným výletním cílem místních i turistů. Rozhodli jsme se proto podpořit snahy podniku Znovín Znojmo, který vinici vlastní a rád by ji na seznam UNESCO zapsal. Pokud by se to podařilo, znamenalo by to pro naše město i celý region obrovský úspěch a vyšší prestiž,“ sdělil starosta Znojma Jan Grois.