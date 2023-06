V průvodu na Znojemském historickém vinobraní budou lidé mávat nové královně. Elišku Přemyslovnu ztvární Marta Dancingerová. Přeobsazení souvisí se změnou režiséra. Václav Beran totiž předal pomyslné režisérské žezlo dosavadní královně Šárce Charvátové.

Nová Eliška Přemyslovna usedne na královský trůn vedle Jana Lucemburského, opět v podání Mirka Hraběte. „Moc nás těší, že nabídku spolupráce přijala herečka Marta Dancingerová, která ze Znojma pochází a která svým osobním charismatem skvěle ztvární královnu průvodu znojemského vinobraní,“ podotkl šéf Znojemské Besedy František Koudela.

Martu Dancingerovou mohou lidé znát z televizního seriálu Kukačky, kde sehrála roli Terezy.

Hudební hvězdy a historie

Na druhý zářijový víkend láká návštěvníky program Znojemského historického vinobraní. „Hudební část programu připomene důležité výročí legendární kapely Queen, představí ale i jednu z nejhranějších českých kapel Mirai, zpěváka Mikolase Josefa, Katarínu Knechtovou, Anetu Langerovou nebo Vojenský umělecký soubor Ondráš,“ sdělil Karel Semotam z pořádající Znojemské Besedy.

Nejen hudební program a velkolepý průvod, ale také další historické program návštěvníky vtáhne do dob středověku. Budou to historická ležení, rytířské turnaje, ulička chudiny, inkviziční soud nebo historické představení pro děti. Uličky města obsadí také trhovci, kteří přivezou nejen historické předměty a suvenýry, ale také pestrou gastro nabídku. To nejdůležitější nabídnou místní vinaři, a to jak v městských mázhauzech, tak třeba na vinném trhu, který obsadí náměstí Slepičí trh.

Novinka v dopravě

Návštěvníci mohou dorazit do Znojma vlakem. „Spolu se Spolkem pro veřejnou dopravu na jihozápadní Moravě nabídneme návštěvníkům speciální možnost dopravy nejen z oblasti Vysočiny, ale díky vhodnému doplnění pravidelných spojů také z oblasti středních Čech a okolí Prahy s jedním přestupem. Jízdní řád těchto speciálních spojů je přizpůsobený vinobraní tak, aby návštěvníci stihli celý program festivalu anebo si případně mohli vybrat část programu podle své libosti. Vlaky budou mít kapacitu minimálně dvě stě čtyřicet sedadel a spolu s jízdenkou si cestující ve vlaku budou moci zakoupit i vstupenku na vinobraní za zvýhodněnou cenu,“ komentoval Koudela.

Vlaky budou vedené jako běžné veřejné spoje a nebude nutné si místa předem rezervovat. Jedná se o první, zkušební ročník spolupráce.

Předprodej nabízí dvoudenní vstupenky. Cena permanentky je do 31. srpna 2023 za výhodných 650 korun. Na místě pak bude cena vstupenky 750 korun. Děti do patnácti let budou mít vstupné volný, stejně jako lidé bydlící v centru.

