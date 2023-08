Hvězdy jako Pokáč, Mirai, Ondřej Havelka a jeho Melody Makers, Dalibor Janda, Aneta Langerová nebo Queenie. To jsou hlavní lákadla letošní kulturní a společenské akce roku ve Znojmě, která se koná v tradičním termínu o druhém zářijovém víkendu. Ještě do konce srpna koupí zájemci vstupenky na Znojemské historické vinobraní za výhodnější cenu. Permanentka na oba dny přijde na šest set padesát korun, od září zaplatí návštěvníci o stovku víc.

Pořadatelé nabídnou ve třech dnech na čtrnácti scénách bohatý program. Hlavním tahákem je historický průvod, ale i koncerty na Káře, Masarykově či Horním náměstí. „Tematicky mohou návštěvníci vybírat mezi hudebními, historickými, degustačními, scénami pro děti nebo odpočinkovými. Jedinečnou historickou atmosféru zažijí příchozí na Václavském náměstí, Mikulášském náměstí, Kolbišti, ulici Veselé, ve Středověké krčmě a v Uličce chudiny,“ sdělil František Koudela, ředitel pořádající Znojemské Besedy.

Nejrůznější atrakce pro děti představí scéna v Hradebním příkopu. Kdo se vydá za degustacemi vín, měl by zamířit na Vinný trh a VOC Znojmo u rotundy svaté Kateřiny. Víno všemi smysly, jako netradiční poznávání vína najdou příchozí na Znojemském hradě. Relaxační zónu s doprovodným programem a prodejem sezónního ovoce a moštů bude na ulici Přemyslovců. Podrobný program je k nalezení zde.

O novinkách Znojemského historického vinobraní Deník již informoval. Režisér průvodu Václav Beran předává ředitelské žezlo Šárce Charvátové a diváci se tak mohou těšit na novou královnu. Ztvární ji herečka Marta Dancingerová.

Z Vysočiny vlakem

Novinkou letošního ročníku bude také zavedení speciálních rychlíků na ose Havlíčkův Brod – Jihlava – Moravské Budějovice – Znojmo, které budou jezdit ve dnech konání vinobraní a zlepší dostupnost pro návštěvníky nejen z oblasti kraje Vysočina, ale také z oblasti Středočeského kraje a Prahy.

Parkoviště a možnosti dopravy

Pro komfortní přístup a bezproblémovou dopravu na slavnosti budou posílené spoje jak městské hromadné dopravy, tak dalších linek v regionu. „Posilujeme také hlavní trasu do Brna a zpět. Přidali jsme také záchytná parkoviště, která svou kapacitou pojmou stovky osobních automobilů, výrazně více než v předchozích letech,“ komentoval ředitel pořádající Znojemské Besedy František Koudela.

Záchytná parkoviště bude možné využít na ulici 28. října, dále na ulici Melkusova u plovárny Louka, na ulici Přímětická u střední školy, nově pak v Krystal parku v Příměticích a na nádvoří ZŠ JUDr. Josefa Mareše.

Informace o uzavírkách a dopravních omezeních

S vinobraním se pojí i nutná dopravní omezení. Historická část města bude pro veřejnost uzavřena v pátek 9. září od poledních hodin do půl jedenácté večer, v sobotu 10. září pak od osmi ráno do půl jedenácté večer. V této době bude vstup do městské památkové rezervace možný pouze se vstupenkou či s platnou identifikační páskou. Hlavní vstupní brány jsou umístěny na tradičních místech v ulicích Kollárova, Pontassievská, Kovářská a Velká Michalská.

Do uzavřeného města se s platnou vstupenkou dá vstoupit také na Mikulášském náměstí směrem od Karolininých sadů, z Gránic na ulici Přemyslovců nebo do ulic Úvoz a Staré město pod Mikulášským kostelem, z náměstí Svobody okolo hradeb za OD Fiala na Jezuitské náměstí a ulicí Napajedla.