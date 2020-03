Pro takzvaný malý příhraniční styk budou otevřené i některé další. Určené budou pro Čechy pracující v Rakousku. „Ve Valticích znám řadu lidí, kteří pracují právě v Rakousku, pro ty by byl pochopitelně problém, kdyby nemohli přejíždět hranice z města do rakouského Schrattenbergu,“ zareagoval valtický starosta Pavel Trojan.

I přes restrikce zůstává optimistický. „S kolegy ze sousedního Katzelsdorfu a Schrattenbergu jsme zatím na toto téma nehovořili. Opatření ze strany vlády jsou sice tvrdá, myslím si ale, že je lepší je nějakou dobu dodržovat, než pak řešit následky jejich porušování,“ zdůraznil.

Opatření chápou

S nervozitou sledovaly rozhodnutí nejvyšších státních činitelů lidé, kteří si na obživu vydělávají právě na druhé straně hranice. Například Martina Šiborová z Mikulova nebo Milan Loder ze Znojemska. „Do práce mám jet zítra ráno. Spojím se zaměstnavatelem, vysvětlím mu novou situaci a budu doufat, že ohlášená výjimka zafunguje,“ řekl včera odpoledne Loder.

Opatření vydávaná vládou podle svých slov chápe. „I když si v některých případech nejsem úplně jistý jejich přiměřeností. Obava z viru ale stoupá, proto je asi nutné nějak reagovat. V nejhorším počítám i s nucenou dovolenou,“ dodal pendler.

Podobně hovořila i Šiborová. „Nebojím se, že bych někde uvízla. Stále mám pocit, že je to jen nějaká nafoukla bublina. Na druhou stranu ale reakcím rozumím, přece jen se virus šíří velice rychle,“ zmínila mladá žena.

Téměř denně překračuje hranice pár kilometrů vzdáleného Rakouska i Mikulovanka Eva Vaňkátová. „Ještě v polovině týdne jsem si říkala, aby snad nezavřeli hranice úplně. Co znělo jako fikce, to se vyplnilo. Neuvěřitelné. Teď jen, abychom se viru ubránili,“ doufá žena.

Například Národního parku Podyjí ležícího přímo na hranici s Dolním Rakouskem se zatím vyhlášená opatření příliš nedotknou. „Naše návštěvnické centrum v Čížově je zavřené, sezonu obvykle zahajujeme kolem Velikonoc. Jak to bude letos nebudu nyní předjímat. Přiměřeným způsobem návštěvníkům předáme informace, že po dobu platnosti nynějších opatření není dovolený vstup do Rakouska, například přes most v Hardeggu,“ uvedl ředitel správy parku Tomáš Rothröckl. Otevřené zatím zůstává také velké outletové nákupní centrum Freeport v Hatích u Chvalovic na Znojemsku. „Ode dneška zavádíme zkrácenou otevírací dobu od deseti dopoledne do sedmi odpoledne a budeme sledovat vývoj. Respektujeme vydaná opatření, máme současně svoje povinnosti vůči nájemcům obchodů v našem centru,“ řekl ředitel outletu Jan Procházka.

Jak dodal, v prvních měsících roku ještě centrum zaznamenávalo růst návštěv a tržeb kolem deseti procent, s rostoucím obavami z koronaviru přišel až pětinový pokles tržeb.