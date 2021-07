Jaké investiční akce aktuálně v obci připravujete?

Je to především dokončení chodníku ke škole. Jedná se o třetí, závěrečnou etapu. Spojíme tak náměstí a autobusové zastávky na náměstí s budovou školy. Vznikne tak zhruba půl kilometrů dlouhá, bezpečná cesta do školy. Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, hotovo by mohlo být v listopadu.

Pomáhali jste i obcím postiženým tornádem…

Ano, nechali jsme na místní pile nřezat a naimpregnovat šest tisíc metrů stavebního řeziva za zhruba 110 tisíc korun a předali v obci Hrušky. Na daru se podílely i obce ze svazku Moravia. Rodiče, učitelé a žáci školy mezi sebou vybrali také 28 tisíc korun, které darovali na opravu tamní školy. Na pomoc obcím věnujeme také výtěžek z dobrovolného vstupného z Višňovského kulturního léta, které pokračuje v srpnu promítáním filmů.

Na co jste v obci pyšní především?

Na školu. Její ředitel Jiří Beran je aktivní člověk a škola je věhlasná v celém regionu. Vzdělává nejen na 170 žáků, ale pořádá také vzdělávání dospělých v univerzite třetího věku i spoustu jednorázových vzdělávacích a tvůrčích akcí. V činnosti školu podporujeme, v loňském roce jsme na budově opravili střechu, kuchyň, hřiště má nový, umělý povrch, rozšířili jsme dětské hřiště, je toho víc. Máme tu ale také aktivní spolky, mezi něž patří hasiči i fotbalisti.

V obci je poměrně čilý turistický ruch…

Obec vlastní dokonce Cyklopenzion, který navazuje na okruh zbudovaný svazkem osmi obcí Moravia. Region protínají cyklostezky a lidé navštěvují nejen historii, ale i vinařství. Máme tu unikátní kostel, větrné kolo, krásný zámecký park s rybníkem i jeskyní. Na Staré hoře máme vyhlídku a biocentrum, kde jsme na osmi hektarech vysázeli na 50 vzrostlých stromů a přes tisíc kusů další zeleně. Budoucí lesopark bude sloužit k vycházkám pro místní i turisty.

Co se naopak nedaří?

V letošním roce jsme podali dvě velmi významné žádosti o dotace, na které jsme dlouho připravovali projekty. Tou první byla žádost na Ministerstvo pro místní rozvoj na vybudování multifunčního kulturního centra v areálu obecního dvora za zhruba 18 milionů korun. Chceme tam postavit společenský sál s kuchyní pro občany i spolky. Vzniklo by také zázemí pro pořádání Višňovského kulturního léta. Bohužel jsme finanční prostředky neobdrželi.

Podobně jsme skončili i s žádostí o opravu a obnovu budovy mateřské školy, kterou jsme podávali na ministerstvo financí. Ani tam jsme neuspěli. Chtěli jsme opravit střechu, fasádu a výdejnu jídla za zhruba sedm milionů korun. Nakonec z vlastních zdrojů opravíme jen výdejnu jídla, kvůli hygienickým předpisům. Chceme to stihnout do začátku školního roku. Je patrné, že dotační programy se sicce vypisují, ale úspěšnost jejich získání je v poslední době mizivá. Bez podpory stavět nemůžeme.

Višňové



- První zmínka o obci: Rok 1234.



- Počet obyvatel: 1072.



Tip na výlet:



Patnáct kilometrů od Višňové leží Miroslav. Milovníky přírody zaujme už národní přírodní památka Miroslavské kopce tvořená sedmi vrchy v blízkosti města. V samotné Miroslavi návštěvníky láká zejména místní zámek uprostřed parku. Pro návštěvníky je otevřený denně mimo pondělí. Ve všední dny jsou prohlídky v jedenáct dopoledne, a v jednu a ve tři odpoledne. O víkendech jsou časy prohlídek: 10,- 11:30, 13, 15. Naproti zámku stojí kulturní dům, postavený na troskách někdejší synagogy, opravený židovský hřbitov leží pár set metrů směrem z města k výjezdu směrem k hlavní silnici na Brno.