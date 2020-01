Na obnově svého lesa pracují představitelé městyse ve Višňové.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Elsnic

„Městys vlastní přes třicet hektarů lesů. Všichni víme, co velmi suché počasí posledních let udělalo s lesními porosty s borovou výsadbou. Museli jsme se proto postarat o vytěžení suchých stromů. Současně je naší povinností les zachovat do budoucna. V samotném závěru roku jsme proto připravili vytěženou část pro novou výsadbu a zasadili šest tisíc sazenic dubů a javorů, “ uvedl starosta Višňové Vladimír Korek. Jako dodal, mladý les nyní potřebuje především dostatek zimní vláhy.