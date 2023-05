Hlasité a nespokojené cinkání skleniček slyšeli z jihu Moravy až v Praze. Nápad na uvalení spotřební daně na tichá vína nejspíš padá. Informaci přinesl server Novinky.cz s tím, že to tamní redakci potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje. Proti zdanění vína se stavěl Svaz vinařů, ministr zemědělství Zdeněk Nekula i další poslanci. Vznikla i petice, která se šířila jako lavina. Iniciátorem byl Svaz vinařů a Národní vinařské centrum.

Vinaři v Lednici a jejich zahájení sezony, rok 2022. Ilustrační snímek. | Foto: Renata Hasilová

Podpořil ji i senátor Tomáš Třetina, který žije v Moravském Krumlově na Znojemsku. „Na region se valí černý mrak - daň na tichá vína. Za tímto zdánlivě jednoduchým nápadem, jak vybrat do státní kasy více peněz na daních, se skrývá spousta likvidačních dopadů na vinaře i celý náš region. Zdraží moravské víno, zlikviduje to malé vinaře a utrpí turismus. Malé sklípky zavřou nebo budou fungovat v šedé ekonomice. Znojemsko přijde o tři tisíce dvě stě pracovních míst,“ poukázal v úterý Třetina.

Vzkaz kvůli možné dani: Stanjuro, na Moravu nejezdi. Vinař mluví o vyhlazení

Zdanění tichého vína vládě doporučila Národní ekonomická rada vlády (NERV). Ta uváděla, že odhadovaný výnos do státního rozpočtu by mohl být čtyři až pět miliard korun. Ministr financí Zbyněk Stanjura si dal za cíl ušetřit v rozpočtu sedmdesát miliard, podle posledních informací by to ale mělo být přes sto miliard.

Tiché víno je v České republice jediným alkoholem, kde se spotřební daň neplatí.

Balíček opatření, jehož součástí měla být také spotřební daň na tichá vína, chce vláda představit ve čtvrtek krátce před polednem.