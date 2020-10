Dodržování budeme posuzovat individuálně a selským rozumem, zní od brněnských strážníků na adresu nových opatření. Vláda od středy zavádí například zákaz venkovního pohybu lidí od devíti hodin večer do pěti hodin ráno.

Opatření má řadu výjimek. Lidé mohou k lékaři nebo do práce. Potřebují však potvrzení. Podle mluvčího městské policie Jakuba Ghanema budou porušování zákazu strážníci kontrolovat především za podezřelých okolností. „Pokud například uvidí, že je člověk pod vlivem alkoholu, je jasné, že nejspíš nejde z práce, do práce, ani do nemocnice. V takovém případě jej zkontrolují. Stejně tak pokud na kamerách spatří partu lidí, která někde sedí a popijí, vyšlou tam hlídku,“ uvedl.

Za porušení opatření pak hrozí pokuta na místě až deset tisíc korun. „Řešení provinění závisí na konkrétním strážníkovi. On posuzuje okolnosti na místě. Situace je však závažná a informovanost o opatřeních mezi lidmi vysoká. Proto v současné chvíli přistupujeme spíše k pokutám, které nad řešením domluvou převažují,“ informoval Ghanem.

Městská policie podle Ghanema však nemá důvodu postupovat represivně. „Hlídka musí konat z úřední povinnost, pokud má podezření na porušování nařízení. V takových situacích kontroly provedou. Avšak v nezbytné míře, která má splnit jejich účel,“ doplnil.

Potvrzení o pracovní činnosti a době lidé získají od zaměstnavatele. „Připravili jsme se na to. Potvrzovací listinu, že jdou z práce nebo do práce, pro zaměstnance máme,“ uvedl provozní ředitel Czech Blades s továrnou v černovické průmyslové zóně Maroš Baka.

Noční spoje a vlna kritiky

Brněnský dopravní podnik před dvěma týdny na vládní opatření reagoval omezením spojů. Nyní se k tomuto kroku zatím nechystá. „Omezit provoz nočních linek zatím neplánujeme. Řada lidí je využívá pro cesty do zaměstnání. Chceme jim v tomto ohledu zůstat oporou. Nicméně celý příští týden budeme sledovat využitelnost nočních spojů,“ sdělila mluvčí instituce Hana Tomaštíková.

Vláda za nové restrikce opět sklidila vlnu kritiky. Lidem se nelíbí zejména chaos, nulová a koncepce a nesmyslnost nových opatření. „Nerozumím tomu. Ze statistik vyplývá, že nejvíce lidí se nakazí v práci a v rodinném kruhu. Nechápu tedy tady to limitování časem. Beru to jako zbytečný krok navíc, aby to vypadala, že vláda něco dělá. Celkový lockdown by alespoň dával smysl,“ zamyslel se Brňan Lukáš Štrobl.

Kromě zákazu večerního vyházení vláda zavedla povinný home office tam, kde je to možné. Zároveň omezila maloobchodní prodej. Obchody mohou mít otevřenou pouze do osmi hodin večer a v neděli zůstat zavřené. „Zákaz nočního vycházení do jisté míry chápu. Vláda chce předcházet tomu, aby se lidé po nocích scházeli u sebe doma, když nemůžou jít do hospody. Na druhou stranu si myslím, že si lidi najdou vždy nějakou cestu a pokud nechtějí, tak zkrátka nová opatření dodržovat nebudou. Jen se namísto v osm budou scházet v šest. Co se týče nedělního zavření obchodů s potravinami, tak v tom žádný smysl nevidím. Lidé půjdou namísto v neděli nakupovat v sobotu a sejde se jich tam ještě více než normálně,“ komentovala Zuzana Novotná z Brna.