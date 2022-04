Do té doby platili otec se synem, jenž hotel vlastní, provozní náklady z vlastních zdrojů a docházely jim peníze. „Z darů jsme zaplatili například plynárenské společnosti, či další energie. Všechny transakce si mohou lidé ověřit na účtu, jsou tam viditelné, stejně jako dárci,“ doplnil Antoš.

Do bezpečí v Chvalovicích: promrzlé a vystrašené děti sbírali zachránci ze země

Nyní už se mužům podařilo nepříznivou situaci stabilizovat, díky smlouvě s Jihomoravským krajem. „Krajský příspěvek téměř pokryje náklady na ubytování, nějaké jídlo si matky s dětmi mohou nakoupit za jejich pětitisícový příspěvek, my jim umožníme vaření. Některé ubytované ženy už začaly také pracovat,“ vyzdvihl Antoš.

V současné době shání patrové postele pro ubytované, je to ale nedostatkové zboží. „Měly by být pro dospělé, ale ne ty kovové staré konstrukce, ale ideálně dřevěné a rozkládací, abychom je dostali po úzkých schodech do patra. Spojili jsme se i s nábytkovou bankou v Brně, tam se ale také vyskytují jen ojediněle,“ popsal Miloš Antoš, který část hotelu přeměnil na azylový dům pro utečence. Pro válkou vystrašené ženy a děti organizovali společně s pracovnicemi z České charity pro Ukrajinu dokonce cesty na válečné hranice, odkud je vozili do bezpečí svého zařízení.

Přes všechny starosti oceňují lidskou solidaritu. „Díky lidem přišla pomoc pro naše ubytované velmi rychle, v poslední chvíli. Toho si ceníme nejvíc,“ zdůraznil Miloš Antoš.