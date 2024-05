Vodní elektrárna ve Vranově má 90. Ukáže strojovnu a lidé vyrazí do přírody

Vranovská přehrada slaví letos devadesát let od uvedení do provozu. Její součástí je i vodní elektrárna, kterou vlastní a provozuje společnost E.ON. Společnost se zapojila do projektu Vranovská přehrada 90, který bude jubileum připomínat po celou letošní sezonu.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte