Kdysi tam býval jabloňový sad, teď místo zarostlé křovinami Želetičtí mění na mokřady. „Na ploše více jak jeden hektar vzniknou tři tůně, tak, aby nepoškodily stávající závlahový systém. Plocha už je vyčištěná a vypadá nádherně,“ nastínil projekt starosta Želetic Milan Choura.

Mokřady vzniknou ve směru na Vítonice kolem říčky Křepička. „Místo osázíme stromy a keři, umístíme tam lavičky, aby sloužilo k vycházkám a relaxaci. V budoucnu chceme jít ještě dál a propojit cestu kolem říčky až z Višňové do Vítonic,“ přiblížil Choura.

Na projekt mokřadů v Želeticích už získal dotaci z ministerstva životního prostředí ve výši zhruba osm milionů korun, pokryje většinu nákladů. Na první vycházku se tam lidé vydají už na podzim, nejpozději příští rok na jaře.

Opravy se v Želeticích dočká i zámecký rybník a Mlýnský náhon. „Chceme je nejen zvelebit, ale s jejich pomocí zadržet i vodu pro zeleň v parku. Zefektivníme napájení vody do rybníka, opravíme výpusť i akvadukt, vybudujeme lávku. Dokončíme tak dílo předchozího starosty,“ poukázal Choura.

Na projekt za téměř devět set tisíc korun už má přislíbenou dotaci z jihomoravského kraje, pokryje asi polovinu nákladů.

Malé hráze

Malé vodní dílo vyroste i v blízkých Výrovicích. „Postavíme malé hráze ve zdejší rokli, kterou při velkých deštích stéká voda do obce a v minulosti způsobovala záplavy. Odtok tak zpomalíme a voda se bude pomalu vsakovat. Je to malé protipovodňové opatření,“ vysvětlil starosta Výrovic Pavel Vlček.

Po schválení krajské dotace plánuje se stavbou celkem čtyř hrází začít v květnu. „V první etapě postavíme dvě hráze, ty by měly být hotové do konce roku. Následně se pustíme do zbývajících dvou,“ upřesnil starosta. Celkem vyjde projekt na zhruba jeden a půl milionu korun.

Na revitalizaci biocentra za kostelem se chystají v Běhařovicích. V lokalitě vybudují soustavu mokřadů, malou vodní nádrž. Obnoví také výsadbu starých ovocných dřevin a zlikvidují akáty či topoly. Celkem za jedenáct milionů korun rovněž s přispěním krajských peněz.

Právě Jihomoravský kraj pomůže letos městům a obcím s budováním projektů proti suchu a zadržení vody v krajině částkou ve výši třinácti milionů korun. Návrhy ještě musí schválit krajští zastupitelé. Příspěvek na výsadbu a údržbu zeleně získají třeba také v Únanově, Hrušovanech nad Jevišovkou, Bohuticích, Jevišovicích, Uherčicích a dalších místech. „Spolupráci kraje a obcí chci dál prohlubovat a obce více vtahovat do řešení sucha," uvedl náměstek hejtmana Lukáš Dubec.