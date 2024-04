Lidé, kteří chtějí volit do Evropského parlamentu a nejsou občany České republiky, se musí nechat zapsat do seznamu voličů. Poslední příležitost mají 28. dubna. V tento den bude mimořádně otevřený správní odbor Městského úřadu ve Znojmě v Pražské ulici.

Evropský parlament, ilustrační snímek. | Foto: Pixabay.com

Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech 7. a 8. června. „Právo volit na území České republiky ve volbách do Evropského parlamentu má kromě občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhne osmnácti let, také občan jiného členského státu Evropské unie. A to za podmínek, že je nejméně od 24. dubna přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na území ČR a že nejpozději do 28. dubna požádá o zápis do seznamu voličů pro tyto volby,“ sdělila Denisa Mandátová z oddělení vnějších vztahů znojemské radnice.

Společnost Nevoga otevírá první firemní školku na Znojemsku. Vezme dvoulelé děti

Možnost volit platí i pro ty zájemce, kteří byli zapsaní do seznamu voličů při minulých volbách do Evropského parlamentu.

Z uvedeného důvodu bude mít Městský úřad Znojmo, odbor správní, který sídlí v budově na ulici Pražská 59, otevřeno mimořádně v neděli 28. dubna, a to od osmi ráno do čtyř odpoledne. „V tento den bude možné provést pouze úkony spojené s agendou voleb,“ upozornila Mandátová.

Zdroj: Youtube

Informace k volbám jsou k dispozici webu města Znojma a v úředních jazycích států Evropské unie na stránkách Ministerstva vnitra.

S dotazy je možné se obrátit též na telefonní čísla 515 216 391, 515 216 371 nebo na emailovou adresu radek.svoboda@muznojmo.cz.