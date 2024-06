Má před sebou jako poslanec Evropského parlamentu již druhé funkční období. V uplynulých pěti letech se v europarlamentu zabýval například podporou malých a středních podniků a dopravou. Dříve působil mimo jiné na českém ministerstvu zahraničních věcí v sekci ekonomických vztahů. Od října 2015 až do svého zvolení europoslancem v roce 2019 působil jako hlavní poradce poslanecké delegace hnutí ANO 2011 v Evropském parlamentu a jako asistent europoslankyně Dity Charanzové.

Ondřej Kovařík.Zdroj: hnutí ANOvěk: 43 let

S Jihomoravským krajem pojí Krutílka mimo jiné studia. Na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity vystudoval obory politologie, mezinárodní vztahy a evropská studia. Jako analytik evropské legislativy působí již dvacet let.

O mandát v Evropském parlamentu se Krutílek ucházel již před pěti lety, kdy za občanské demokraty kandidoval ze čtvrtého místa. Křeslo se mu však tehdy nepovedlo získat, a to kvůli preferenčním hlasům, díky kterým jej na kandidátce přeskočil právě Vondra.

Ondřej Krutílek.Zdroj: se souhlasem ODSvěk: 43 let

S Jihomoravským krajem a zejména Brnem ji pojí studia, ale i dřívější politická kariéra. Bakalářský titul získala Gregorová na Masarykově univerzitě, a to v oborech Mezinárodní vztahy a Evropská studia V roce 2018 se v Brně stala městskou zastupitelkou za Piráty, hned o rok později ji lidé zvolili jako jednu z českých europoslankyň.

Současná místopředsedkyně České pirátské strany. V Evropském parlamentu zasedá už pět let, jejím zaměřením je zejména kyberbezpečnost a boj s dezinformacemi.

Markéta Gregorová.Zdroj: Deník/Zbyněk Pecákvěk: 31 let

Tam působila přibližně dvě desetiletí. Kromě čtyřleté funkce rektorky zastávala dlouhodobě post vedoucí Ústavu účetnictví a daní tamní Provozně ekonomické fakulty. Ke konci loňského října ale na funkci rezignovala, a to kvůli nesouhlasu se směřováním fakulty a kandidatuře do Evropského parlamentu.

Především brněnská stopa v letošních volbách do Evropského parlamentu. Pětačtyřicetiletá lídryně kandidátky hnutí STAN se v loňském roce ucházela o post prezidentky České republiky, lidé ji však znají rovněž jako ekonomku nebo bývalou rektorku brněnské Mendelovy univerzity.

Danuše Nerudová.Zdroj: Deníkvěk: 45 let

